Kurban Bayramı ödemesi IBAN hesabınızda! e-Devlet’ten şimdi bakın: Hane başına 1.649 TL para verilecek!

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalara göre, SED ödemeleri gerçekleştirildi. SED yardımı, Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile yapılan ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. SED başvurusu sırasında dilekçe, T.C kimlik numarası beyanı, gerekli olması halinde sağlık raporu ve öğrenci belgesi gereklidir. Peki, kimler SED yardımı alabilir? İşte detaylar!