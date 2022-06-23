Kurban Bayramı ödemesi IBAN hesabınızda! e-Devlet'ten şimdi bakın: Hane başına 1.649 TL para verilecek!
Beklenen detaylar nihayet geldi. Peş peşe açıklandı! Aile ve Soyal Hizmetler Bakanlığı SED ödemelerine ait bilgilendirmelerde bulundu. Yazılı açıklamasında, Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen yardım büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yeni ödemeler için başvuruda bulunmak isteyenler şartları ve detayları öğrenmek istiyor. Peki, SED yardımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? SED yardımı başvuruları başladı mı? İşte tüm merak edilenler!
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalara göre, SED ödemeleri gerçekleştirildi. SED yardımı, Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile yapılan ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. SED başvurusu sırasında dilekçe, T.C kimlik numarası beyanı, gerekli olması halinde sağlık raporu ve öğrenci belgesi gereklidir. Peki, kimler SED yardımı alabilir? İşte detaylar!
SED YARDIMI NEDİR?
SED yardımı "Sosyal ve Ekonomik Destek" açılımına sahiptir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının giderilmesi amacı ile geliştirilmiş olan bu yardım modelli, muhtaçlık halinin sürdüğü dönem boyunca hesaplara aktarılmaktadır.