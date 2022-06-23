Kredi açıklamasıyla faizler tek tek yenilendi! 23 Haziran Ziraat, Vakıf, Garanti, İş Bankası konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları!

23 Haziran ihtiyaç-taşıt ve konut kredi faiz oranları araştırılıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı merak edilemye başlandı. Kredi faiz oranlarındaki son gelişmeler sıkı takip altına alınırken binlerce kişi bankaların sitelerini tek tek ziyaret ediyor. Çeşitli dönemlerde faiz oranının değiştiren bankalar bunun yanında müşterilerine bazı kampanyalar sunuyor. İşte banka banka kredi faiz oranları!