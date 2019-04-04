Emekli Temmuz zammına 3 adım kaldı | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

FARK EŞİĞİ YÜZDE 4

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.