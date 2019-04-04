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Emekli Temmuz zammına 3 adım kaldı | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emeklilere müjde. Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz ayında emeklilere verilecek zam oranını belirleyen en önemli faktör 3 aylık enflasyon olacak. Peki, güncel verilere göre 3 aylık enflasyon ne kadar oldu? Emeklinin Temmuz zammı kaç lira olacak? Emeklinin Temmuz zammıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

04.04.2019 07:59 - Son Güncelleme: 04.04.2019 07:59
Emekli Temmuz zammına 3 adım kaldı | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak.

Emekli Temmuz zammına 3 adım kaldı | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından izliyor.

Emekli Temmuz zammına 3 adım kaldı | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

FARK EŞİĞİ YÜZDE 4
Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.

Emekli Temmuz zammına 3 adım kaldı | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 5 zam alırken, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak.

Emekli Temmuz zammına 3 adım kaldı | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.

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