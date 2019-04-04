Emekli Temmuz zammına 3 adım kaldı | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emeklilere müjde. Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz ayında emeklilere verilecek zam oranını belirleyen en önemli faktör 3 aylık enflasyon olacak. Peki, güncel verilere göre 3 aylık enflasyon ne kadar oldu? Emeklinin Temmuz zammı kaç lira olacak? Emeklinin Temmuz zammıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
04.04.2019 07:59
- Son Güncelleme: 04.04.2019 07:59
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