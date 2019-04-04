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Anneye yarım mesai tam maaş

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. Bu desteklerden biri de doğum izinleri sonrasında anneler için yarım çalışma imkânı. Anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp tam maaş alabilecek. Peki, kimler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir? Şartları neler? En fazla ne kadar süreyle ödenir? Ekonomi yazarı Faruk Erdem Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan yarı çalışma ödeneğiyle ilgili sorulara cevapladı. İşte detaylar...

04.04.2019 08:00 - Son Güncelleme: 04.04.2019 08:00
Anneye yarım mesai tam maaş

Doğum izinleri sonrası annelere tanınan yarı çalışma ödeneğinin daha etkin uygulanması yeni ekonomi programı'nda yer aldı.

Anneye yarım mesai tam maaş

İŞKUR'dan alınan ödenek için işlemler kolaylaşacak. Uygulanan sistemi soru cevaplarla anlatalım.

Anneye yarım mesai tam maaş

Kimler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir?
Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler.

Anneye yarım mesai tam maaş

Şartları nelerdir?
1) İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 2) Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,

Anneye yarım mesai tam maaş

3) Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.

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