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Emekli son dakika zam hesabı tamam! İşte SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları ve emekli Temmuz zam oranı

SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları emekli vatandaşlarımız tarafından oldukça merak ediliyor. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi için zam ayı Temmuz olacak. Ekonomistler yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını yüzde 6 olarak belirtiyor. Peki bu bağlamda en düşük aylık bin 193 liraya, en yüksek aylık da 5 bin 714 lira 14 kuruşa ulaşacak. Bin liralık taban maaş bin 60 liraya, 2 bin liralık maaş 2 bin 120 liraya, 4 bin liralık maaş 4 bin 240 liraya, 5 bin liralık maaş ise 5 bin 300 liraya yükselecek. İşte SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları ve emekli Temmuz zam oranı açıklaması

21.06.2019 11:48 - Son Güncelleme: 21.06.2019 11:49
Emekli son dakika zam hesabı tamam! İşte SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları ve emekli Temmuz zam oranı

Milyonlarca emekli için Temmuz zam ayı olacak. Ekonomistler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını yüzde 6 olarak tahmin ediyor. Peki emekli maaşına gelecek zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları hesaplandı. İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar... Ancak zam oranına ilişkin tahminler de var. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinde, ilk 6 aylık enflasyona ilişkin veriler yer aldı. Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranı yüzde 6 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları hesaplandı. İşte SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları ve emekli Temmuz zam oranı

Emekli son dakika zam hesabı tamam! İşte SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları ve emekli Temmuz zam oranı

Önümüzdeki ay; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

Emekli son dakika zam hesabı tamam! İşte SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları ve emekli Temmuz zam oranı

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 4.99, memur emeklilerininki yüzde 5.99 olarak çıktı.

Emekli son dakika zam hesabı tamam! İşte SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları ve emekli Temmuz zam oranı

Son oran için gözler Haziran enflasyonuna çevrilirken; Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmin, zam oranının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 5.94, memur emeklilerinde yüzde 6.94 olabileceğini gösterdi.

Emekli son dakika zam hesabı tamam! İşte SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları ve emekli Temmuz zam oranı

Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek.

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