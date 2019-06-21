Emekli son dakika zam hesabı tamam! İşte SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları ve emekli Temmuz zam oranı

Milyonlarca emekli için Temmuz zam ayı olacak. Ekonomistler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını yüzde 6 olarak tahmin ediyor. Peki emekli maaşına gelecek zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları hesaplandı. İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar... Ancak zam oranına ilişkin tahminler de var. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinde, ilk 6 aylık enflasyona ilişkin veriler yer aldı. Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranı yüzde 6 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları hesaplandı. İşte SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları ve emekli Temmuz zam oranı