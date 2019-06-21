Emekli son dakika zam hesabı tamam! İşte SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları ve emekli Temmuz zam oranı
SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları emekli vatandaşlarımız tarafından oldukça merak ediliyor. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi için zam ayı Temmuz olacak. Ekonomistler yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını yüzde 6 olarak belirtiyor. Peki bu bağlamda en düşük aylık bin 193 liraya, en yüksek aylık da 5 bin 714 lira 14 kuruşa ulaşacak. Bin liralık taban maaş bin 60 liraya, 2 bin liralık maaş 2 bin 120 liraya, 4 bin liralık maaş 4 bin 240 liraya, 5 bin liralık maaş ise 5 bin 300 liraya yükselecek. İşte SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları ve emekli Temmuz zam oranı açıklaması
Milyonlarca emekli için Temmuz zam ayı olacak. Ekonomistler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını yüzde 6 olarak tahmin ediyor. Peki emekli maaşına gelecek zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları hesaplandı. İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar... Ancak zam oranına ilişkin tahminler de var. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinde, ilk 6 aylık enflasyona ilişkin veriler yer aldı. Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranı yüzde 6 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları hesaplandı. İşte SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları ve emekli Temmuz zam oranı