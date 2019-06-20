Emeklinin zam hesabı tamam! Temmuz’da 12.3 milyon emeklinin hem maaşları hem de ek ödemeleri değişecek (Video) 20.06.2019 09:33

Temmuz’da 12.3 milyon emeklinin hem maaşları hem de ek ödemeleri değişecek. TAKVİM, ek ödemeli yeni maaşları hesapladı. İşte zam tablosu.

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz zammında. Önümüzdeki ay; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 4.99, memur emeklilerininki yüzde 5.99 olarak çıktı. Son oran için gözler Haziran enflasyonuna çevrilirken; Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmin, zam oranının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 5.94, memur emeklilerinde yüzde 6.94 olabileceğini gösterdi. Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek.



