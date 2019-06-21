SGK Bağkur erken emeklilik başvuru şartları koşulları neler? Yıpranma payı nedir? Yıpranma hakkı kimleri kapsıyor?
Milyonlarca çalışan erken emekli olma hayalleri kuruyor. Erken emeklilikle ilgili çalışanlara yeni düzenlemeler geliyor. Yıpranma payıyla birlikte sağlık çalışanlarına erken emeklilik yolu açılıyor. Peki başka hangi çalışanlar erken emekli oluyor erken emekli olma şartları ne?2008'de her üç kurumun (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) çatısı altında birleşmesinin ardından emeklilik yaşı 65'lere kadar yükseldi. Fakat eski sigortalıların, yani 9 Eylül 1999 öncesi ilk defa işe girmiş olanların bir avantajı var. Bu kişiler 10 yıl çalışmışsa yaş şartını da tamamladıkları tarihte emekli olabiliyor. Peki erken emeklilik başvuru şartları koşulları neler? Yıpranma payı nedir? Yıpranma hakkı kimleri kapsıyor?
SGK Bağkur erken emeklilik başvuru şartları koşulları neler? Yıpranma payı nedir? Yıpranma hakkı kimleri kapsıyor? Çalışma hayatının en merak edilen konularından biri erken emeklilik. Askerlik ve doğum iznine göre binlerce çalışan erken emekli olabiliyor. Aynı zamanda yeni düzenlemeyle birlikte bir sektöre daha erken emeklilik geliyor.
Emeklilik için işe giriş tarihine göre ve bulunulan kuruma göre belli süreler gerekiyor. Öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek de mümkün. Bunun için 5 önemli fırsat var. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkânı bulunuyor. Bu imkân 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne üç çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.
9 EYLÜL 1999 TARİHİNE DİKKAT
Özellikle 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkânı bulunuyor. Burada 10 yıllık prim ile birlikte sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor. Bu sistem özellikle kadın sigortalılar için emeklilik imkânı sunuyor. Üstelik bu primleri çalışarak doldurmak da şart değil. Borçlanma imkânı da var.
SSK, BAĞKUR ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Bağkur'dan 2019 yılında erken emekli olabilmek için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. Bir takım özel durumlarda Bağkur'lu sigortalılar erken emekli olabilmektedirler. Bilindiği üzere 1 Ekim 2008 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik Reformu ile SSk, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan oluşan üç tip sigortalılık yeniden düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanarak 4A, 4B ve 4C olarak yeniden isimlendirilmiştir. Bağkur olarak isimlendirilen ve Sosyal Güvenlik Reformunun ardından 4B olan sigortalılık türünde daha çok kendi işini yöneten işletme sahipleri, serbest meslek erbabı, tacirler ve ziraat işiyle uğraşan çiftçiler yani kamu ya da özel bir kuruma tabi olarak çalışmaksızın sigortalı olmak isteyen vatandaşların faydalandığı sigortalılık türüdür. Bağkur emeklilik hesaplama ve emeklilik şartlarını detaylıca inceleyelim.
BAĞ-KUR'DAN ERKEN EMEKLİ OLMANIN YOLLARI
Bağ-Kur yani 4B gurubunda sigortalı olup prim yatıran vatandaşların birtakım şartlara uygunluk sağlanması durumunda, nispeten daha erken emekli olma şansı yakalamaları mümkün hale gelmektedir. Temel olarak 3 ana başlık halinde incelenebilecek bu erken emeklilik imkanı için sağlanması gereken şartlar şu şekilde özetlenebilir;
Erkekler için askerlik borçlanması,
Kadınlar için engelli çocuk annesi ya da evlatlık çocuk edinme ve doğum borçlanması,
Yaş kriteri ile de erken emekli olunabilmektedir.
Bağkur'a tabi sigortalılar erken emekli olarak, emekli maaşlarını önceden alabilir, çalışma hayatlarını olması gereken süreden daha önce sona erdirebilirler. Bağkur emeklilik şartları kadın ve erkekler için farklılık göstermekle birlikte hem kadınlarda hem de erkeklerde kendine has bazı avantajlar sağlayabilmektedir.