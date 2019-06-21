SGK Bağkur erken emeklilik başvuru şartları koşulları neler? Yıpranma payı nedir? Yıpranma hakkı kimleri kapsıyor?

BAĞ-KUR'DAN ERKEN EMEKLİ OLMANIN YOLLARI

Bağ-Kur yani 4B gurubunda sigortalı olup prim yatıran vatandaşların birtakım şartlara uygunluk sağlanması durumunda, nispeten daha erken emekli olma şansı yakalamaları mümkün hale gelmektedir. Temel olarak 3 ana başlık halinde incelenebilecek bu erken emeklilik imkanı için sağlanması gereken şartlar şu şekilde özetlenebilir;

Erkekler için askerlik borçlanması,

Kadınlar için engelli çocuk annesi ya da evlatlık çocuk edinme ve doğum borçlanması,

Yaş kriteri ile de erken emekli olunabilmektedir.

Bağkur'a tabi sigortalılar erken emekli olarak, emekli maaşlarını önceden alabilir, çalışma hayatlarını olması gereken süreden daha önce sona erdirebilirler. Bağkur emeklilik şartları kadın ve erkekler için farklılık göstermekle birlikte hem kadınlarda hem de erkeklerde kendine has bazı avantajlar sağlayabilmektedir.