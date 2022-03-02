Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’lunun maaşı artıyor! Zam + %30’luk fark ödemeleri o tarihte hesaplarda! Dilekçede TÜFE detayı açıklandı!

Maaşlar artıyor. Fark ödemeleri hesaplara aktarılacak. Emeklilik dilekçesini bu tarihte vermiş olanlar karlı çıkıyor. Kısa süre önce emeklilik dilekçesini verenleri yakından ilgilendiren haber geldi. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 11 oranında arttı. Bu artış emekli aylıklarına da yansıyacak, maaşlarda artış olacak. İşte detaylar...