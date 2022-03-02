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Haberler Ekonomi Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'lunun maaşı artıyor! Zam + %30'luk fark ödemeleri o tarihte hesaplarda! Dilekçede TÜFE detayı açıklandı!

Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'lunun maaşı artıyor! Zam + %30'luk fark ödemeleri o tarihte hesaplarda! Dilekçede TÜFE detayı açıklandı!

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fark ödemeleri hesaplara aktarılacak. Emeklilik dilekçesini bu tarihler içinde vermiş kişiler avantajlı çıkacak. 2021'de kaydedilen yüzde 11'lik büyüme, yeni emeklilerin aylıklarında artışa sebep olacak. Artışın yüzde 30'u, emeklilik dilekçesini bu yıl verenlerin aylıklarına yansıtılacak. Aylığı bağlanana fark ödenecek. Örneğin, aylığı her ayın 17'sinde alan emekliler için 18 Ocak'tan geçerli fark ödemesi yapılacak. Bu hesaba göre, emeklilik dilekçesini kasım ya da aralık yerine ocak ayında verenler avantajlı çıkmış oluyor. İşte detaylar...

02.03.2022 22:25 - Son Güncelleme: 02.03.2022 22:25
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’lunun maaşı artıyor! Zam + %30’luk fark ödemeleri o tarihte hesaplarda! Dilekçede TÜFE detayı açıklandı!

Maaşlar artıyor. Fark ödemeleri hesaplara aktarılacak. Emeklilik dilekçesini bu tarihte vermiş olanlar karlı çıkıyor. Kısa süre önce emeklilik dilekçesini verenleri yakından ilgilendiren haber geldi. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 11 oranında arttı. Bu artış emekli aylıklarına da yansıyacak, maaşlarda artış olacak. İşte detaylar...

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Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’lunun maaşı artıyor! Zam + %30’luk fark ödemeleri o tarihte hesaplarda! Dilekçede TÜFE detayı açıklandı!

2021'de kaydedilen yüzde 11'lik büyüme, yeni emeklilerin aylıklarına etki edecek. Artışın yüzde 30'u, emeklilik dilekçesini bu yıl verenlerin aylıklarına yansıtılacak. Aylığı bağlanana fark ödenecek...

Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’lunun maaşı artıyor! Zam + %30’luk fark ödemeleri o tarihte hesaplarda! Dilekçede TÜFE detayı açıklandı!

Türkiye 2021'de son 10 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdi.

Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’lunun maaşı artıyor! Zam + %30’luk fark ödemeleri o tarihte hesaplarda! Dilekçede TÜFE detayı açıklandı!

2021 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 11 oranında arttı.

Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’lunun maaşı artıyor! Zam + %30’luk fark ödemeleri o tarihte hesaplarda! Dilekçede TÜFE detayı açıklandı!

GSYH'daki bu artış, emeklilik dilekçesini bu yıl verenleri yakından ilgilendiriyor.

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