Kimlik numarasını tuşlayan 4.000 TL- 15.000 TL arası ödeme alıyor! ATM'den herkese ücretsiz nakit para! Desteği duyan koştu! Akbank, TEB, Garanti...

Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için sevindirici haber geldi. Bilindiği üzere parasal anlamda gereksinimlerini karşılamak amacıyla çoğu kişi bankalara başvurmaktadır. Taksitli avans sistemiyle bankalar müşterilerilerine anlık destek sağlıyor. Nakit ihtiyacınız olduğu an hemen kredi kartınızdan nakit avans çekebilirsiniz. Üstelik kredi kartınlarından yapılan avans kullanımlarında bankalar, uzun taksit fırsatları sunarak ödeme kolaylığı sağlıyor. Sizlerde nakit avans veren bankalar üstünde inceleme yapıyorsanız haberimizde gerekli detaylara ulaşabilirsiniz. Akbank tarafından yapılan açıklamada, "Nakit Avans yurt içi ATM'lerde tek seferde en fazla 4.000 TL tutarında kullanılabilir." bilgilerine yer verildi. İşte nakit avans detayları...