Emekli promosyonunda GÜNCELLEME! Kamu bankalarından YENİ TEKLİF geldi! MARATON başladı! ZAMLAR PEŞ PEŞE geldi! Ziraat, Garanti, SGK...

SGK'DAN YENİ PROMOSYON ANLAŞMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gelen açıklama ile birlikte 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle emekli promosyonlarında yeni güncellemeler paylaşıldı. Bu doğrultuda maaş aralığı ve ödenecek olan promosyon rakamları aşağıda yer alıyor:

0 - 3.500 TL arası maaş alan emeklilere 3 bin TL

3.501 TL - 7.500 TL arası maaş alan emeklilere 3 bin 500 TL

7.501 TL - 10 bin TL arası maaş alan emeklilere 4 bin 500 TL

10.001 TL ve üstü maaş alan emeklilere 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.