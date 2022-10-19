Emekli promosyonunda GÜNCELLEME! Kamu bankalarından YENİ TEKLİF geldi! MARATON başladı! ZAMLAR PEŞ PEŞE geldi! Ziraat, Garanti, SGK...
Ülke genelinde uzun süredir merakla beklenen emekli promosyon rakamları ile ilgili SGK'dan yeni anlaşma duyurusu gelmişti. Buna göre ise Kasım ayında emeklilere ödenecek promosyon rakamlarına zam yapıldı. Yüzde 42'yi aşan emekli ve memur Temmuz zammı sonrası bankaların müşteri kazanım isteği körüklenirken, özel bankaların başını çektiği promosyon yarışında kamu bankaları geri kalmıştı. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın maaşa göre emeklilere verdiği promosyon parası 750 TL'yi geçmiyordu. En çok müşteriye sahip bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası'nın emeklilere ödenen promosyon rakamlarında güncelleme yapması bekleniyordu. SGK tarafından yapılan yeni anlaşma ile birlikte 1 Kasım 2022 itibariyla emeklilere ödenecek olan promosyon rakamlarına zam yapıldı.İşte güncel emekli prpomosyonları...
SGK'DAN YENİ PROMOSYON ANLAŞMASI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gelen açıklama ile birlikte 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle emekli promosyonlarında yeni güncellemeler paylaşıldı. Bu doğrultuda maaş aralığı ve ödenecek olan promosyon rakamları aşağıda yer alıyor:
0 - 3.500 TL arası maaş alan emeklilere 3 bin TL
3.501 TL - 7.500 TL arası maaş alan emeklilere 3 bin 500 TL
7.501 TL - 10 bin TL arası maaş alan emeklilere 4 bin 500 TL
10.001 TL ve üstü maaş alan emeklilere 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARINI YENİLEDİ
Ekim ayında kamu bankaları da hükümetin de talimatıyla emekli promosyonu için hazırlığını yaptı ve yeni maaş promosyonları belli oldu. Ziraat Bankası internet sitesinde yeni promosyon miktarını duyururken, Vakıfbank ve Halkbank henüz güncellemeye gitmedi.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU RAKAMLARI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.