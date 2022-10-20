Acilen KPSS'siz tecrübesiz 18-55 yaş arasına online başvuru ekranını açtı! 8.900 TL maaş! Bekçi, temizlik, güvenlik... İŞKUR kırmızı alarm verdi!

İŞKUR kırmızı alarm verdi! Acilen KPSS'siz tecrübesiz 18-55 yaş arasına online başvuru ekranını açtı! 8.900 TL maaş! Bekçi, temizlik, güvenlik ve daha bir çok unvanda alım yapılacak. İŞKUR Ekim ayı bombasını patlattı. Acilen 81 ilde binlerce personel alım ilanı verildi! En az 5.500 TL maaş ödenecek. Sınavsız, kurasız yapılacak alımlar için başvurular İŞKUR'un sitesinden yapılabilecek. İş arayan vatandaşları ilgilendiriyor! İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunlarına yönelik alımlar başlatıldı. İşte detaylar...