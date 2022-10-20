Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Asgari ücrete enflasyon ve refah ayarı! TÜFE beklentisi %67.78 oldu, 7.821TL göründü! İşte formül formül asgari ücret hesabı

Asgari ücrete enflasyon ve refah ayarı! TÜFE beklentisi %67.78 oldu, 7.821TL göründü! İşte formül formül asgari ücret hesabı

Yeni asgari ücret merakla beklenirken; artışta enflasyon oranının dikkate alınıp, üzerine refah payı ekleneceği mesajları geliyor. Peki bu durumda asgari ücret ne kadar olabilir? İşte formüllere göre maaş hesapları&hellip;

Çığıl Ön Yener
20.10.2022 06:58 - Son Güncelleme: 20.10.2022 06:58
Asgari ücrete enflasyon ve refah ayarı! TÜFE beklentisi %67.78 oldu, 7.821TL göründü! İşte formül formül asgari ücret hesabı

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete 1 Ocak'tan itibaren yapılacak artışa çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücrete enflasyon ve refah ayarı! TÜFE beklentisi %67.78 oldu, 7.821TL göründü! İşte formül formül asgari ücret hesabı

Yeni ücret Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

Asgari ücrete enflasyon ve refah ayarı! TÜFE beklentisi %67.78 oldu, 7.821TL göründü! İşte formül formül asgari ücret hesabı

Ancak şimdiye kadar yapılan açıklamalar artışta enflasyon oranlarının dikkate alınıp, bunun üzerine bir refah payı eklenerek ücretin belirleneceği yönünde…

Asgari ücrete enflasyon ve refah ayarı! TÜFE beklentisi %67.78 oldu, 7.821TL göründü! İşte formül formül asgari ücret hesabı

Enflasyon tahminlerine göre şu oranlar ortaya çıkıyor.

Asgari ücrete enflasyon ve refah ayarı! TÜFE beklentisi %67.78 oldu, 7.821TL göründü! İşte formül formül asgari ücret hesabı

FORMÜL 1: OCAK MAAŞINA GÖRE YILLIK ENFLASYON FORMÜLÜ
Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı.

SON DAKİKA