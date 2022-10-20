Asgari ücrete enflasyon ve refah ayarı! TÜFE beklentisi %67.78 oldu, 7.821TL göründü! İşte formül formül asgari ücret hesabı
Yeni asgari ücret merakla beklenirken; artışta enflasyon oranının dikkate alınıp, üzerine refah payı ekleneceği mesajları geliyor. Peki bu durumda asgari ücret ne kadar olabilir? İşte formüllere göre maaş hesapları…
20.10.2022 06:58 - Son Güncelleme: 20.10.2022 06:58
FORMÜL 1: OCAK MAAŞINA GÖRE YILLIK ENFLASYON FORMÜLÜ
Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı.