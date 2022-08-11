Emekli promosyonunda 3.500 TL fark! Maaşını taşıyacak olanlar dikkat! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor...
Bankaların son günlerde açıkladığı promosyon rakamları emeklileri harekete geçirdi. Çok sayıda banka yüksek promosyon teklifleri ile geliyor. 7500 TL'ye kadar çıkan promosyonlar nedeniyle emekliler mutlu. Ancak promosyon değişikliği yapacak emekliler için önemli açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu dikkat çeken bir uyarı geldi
Bankaların son günlerde açıkladığı promosyon rakamları emeklileri harekete geçirdi. Çok sayıda banka yüksek promosyon teklifleri ile geliyor. 7500 TL'ye kadar çıkan promosyonlar nedeniyle emekliler mutlu. Ancak promosyon değişikliği yapacak emekliler için önemli açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu dikkat çeken bir uyarı geldi.
4 BİN TL'DEN 7.500 TL'YE
Emekliler için ödenen promosyon yarışı bankalar arasında devam ediyor. Emekli maaşlarına zam yapan hükümet, bankaları da harekete geçirdi. Kendi işletmeleri emekli müşterileri çekmek isteyen bankalar, promosyon miktarlarında önemli değişikliklere gitti. Öyle ki Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu son 20 günde bankaların 4 bin lira olan promosyonlarını 7.500 liraya çıkardıklarını söylüyor. İşte Aydın Ağaoğlu'nun Milliyet'e yaptığı açıklamalar
'EMEKLİLERİN MAAŞ HESABINA BLOKE KOYULMASI HUKUKİ DEĞİL'
Bunun dışında esas büyük sorun maaş aldığı bankadan kredi çeken emeklilerin maaş hesaplarına bloke konulması hukuki değildir. Buna rağmen hemen hemen tüm bankalar kendisinden kredi kullanmış olan emeklinin maaşını başka yere taşımasına izin vermiyorlar. Bu hukuksuz tutumu takınan bankaların BDDK'ya şikayet etmelerinin yanı sıra tüketici hakem heyetlerine başvurarak maaşların taşınmasına karar verilmesini isteyebilirler.