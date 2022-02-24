1.642 TL aylık taksitlerle evinizi de alıyorsunuz! 20.000 TL ve 40.000 TL anında hesaplara yatıyor! İşte emekli ihtiyaç ve konut kredisi
Ziraat Bankası cazip faiz oranları ile çalışan ve emekli maaş müşterileri amacıyla konut ve tüketici kredileri sunuyor. Uygun geri ödeme seçenekleri ve düşük taksit üstünlükleri ile talep edeceğiniz krediler yardımıyla istediğiniz eve sahip olabilir ya da acil nakit ihtiyaçlarınız amacıyla makul faiz seçenekleri ile kredi üstünlüklerinden yararlanabilirsiniz. Sadece emekliler amacıyla değil, çalışanlar amacıyla de benzer üstünlüklerin sağlandığı kredi kapsamında düşük taksit üstünlüklerine ve makul faizlere yer verilmesi ilgi çekiyor. İşte çalışanlara ve emeklilere konut ve tüketici kredilerinde en iyi oranlarla krediler...
Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Kredi Paketi
Çalışanın Artısı Kredi Paketi ile Ziraat Bankası tarafından düşük faiz oranları ile konut ve tüketici kredileri sunuluyor. Maaş ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşların yararlanabildiği kredi kapsamında, vatandaşların nakit ihtiyaçlarının avantajlı oranlarla karşılanması sağlanıyor.
Çalışanın Artısı Kredi Paketi kapsamında yer alan Tüketici Kredisi için %1,55 faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. 20.000 TL için yapılan örnek hesaplamada ise aylık 767 TL taksit hesaplaması yapılmıştır
Konut kredisinde ise yine Çalışanın Artısı Kredi Paketi kapsamında %1,29'dan başlayan faiz oranları uygulanmaktadır. 120 ay vade ile 1.642 TL taksitle vatandaşların ev sahibi olmasına katkı sunuluyor. Kredi miktarı ve vadelerine göre faiz oranlarında ve hesaplamalarında da farklılıklar görülebilir.
Ziraat Bankası Emekli Konut Kredisi
Ziraat Bankası aracılığıyla emekli maaşını alan kişilere özel Emeklinin Artısı Konut Kredisi desteği sunuluyor. Bu kredi paketinde yer alan konut veya tüketici kredileri ile vatandaşların finansman ihtiyaçları karşılanacak.