1.642 TL aylık taksitlerle evinizi de alıyorsunuz! 20.000 TL ve 40.000 TL anında hesaplara yatıyor! İşte emekli ihtiyaç ve konut kredisi

Konut kredisinde ise yine Çalışanın Artısı Kredi Paketi kapsamında %1,29'dan başlayan faiz oranları uygulanmaktadır. 120 ay vade ile 1.642 TL taksitle vatandaşların ev sahibi olmasına katkı sunuluyor. Kredi miktarı ve vadelerine göre faiz oranlarında ve hesaplamalarında da farklılıklar görülebilir.