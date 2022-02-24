Engelli emeklilik şartları 2022 nelerdir? Engelli çalışanlara erken emeklilik şansı! Sigortalı işe başlanan tarih…

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) engelli çalışanlara erken emeklilik şansı sunması gündemde yoğun ilgi görüyor ve detaylar araştırılıyor. Engelli emeklilik şartları 2022 araştırılıyor ve başvuru yapmak isteyenler SGK'nin istediği sigorta başlangıç yılı, ödenen primler, engelli raporu gibi istenen detayların neler olduğunu öğrenmek istiyor. Sigortalı işe başlanan tarih öncesi ve sonrası emeklilikte nasıl bir yol çizilmesini sağlıyor? Engelli vatandaşlar ne zaman emekli olabiliyor? İşte ayrıntılar!