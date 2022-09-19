Emekli olunca kaç TL maaş alırım? 2022 EYT, 4A, 4B, 4C SSK Bağ-Kur tüm emekli maaş hesaplamaları sil baştan! TIKLA emeklilikte maaşını HESAPLA!
Emekliliğini bekleyen herkesi ilgilendiriyor! Emekli olunca kaç TL maaş alırım? sorusu internet aram motorlarında en sık araştırılan konuların başında geliyor. Milyonlarca kişi emekli olunca ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranıyla birlikte emekli zammı belli olurken, bu konu yeniden gündeme geldi. Peki Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli olunca ne kadar, kaç TL maaş alırım? İşte 4A, 4B, 4C SSK Bağ-Kur için 2022 Emeklilikte Maaş HESAPLAMA ROBOTU...
Şu an emekli olsam ne kadar maaş alırım sorusunun yanıtı tüm emeklilik bekleyişinde olan vatandaşlar tarafından çokça merak ediliyor. özellikke yıllarca çalışıp emeklilik hayatı yaklaşanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. EYT'li, 4A, 4B, 4C SSK Bağ-Kur tüm emeklileri ilgilendiren hesaplamalarda güncelleme yaşandı. Bilindiği üzer çalışılan sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. İşte 2022 4A, 4B, 4C SSK Bağ-Kur tüm emekli maaş hesaplamaları!
ŞUAN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
Öncelike emekli maaşı hesaplamasının çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösterdiğini belirtelim.
Emekli maaşı hesaplamak için;
4A Emekli Maaşı Hesaplama
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına gidin.
T.C Kimlik numaranızı,
SSK Sicil Numaranızı,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
'Sorgula' butonuna basın
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4B Emekli Maaşı Hesaplama
uyg.sgk.gov.tr 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidin.
TC Kimlik numaranızı,
Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.