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EYT’liye 10 soruda emeklilik takvimi! Başvurular ne zaman yapılacak? İlk aylık en erken hangi tarihte ödenecek?

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin bu yıl bitmeden yasalaşması gündeme gelirken, yol haritası da şekillenmeye başladı. Düzenleme Aralık'ta yasalaşırsa süreç nasıl işler? EYT'liler ilk maaşını ne zaman alır? İşte merak edilen soruların yanıtları&hellip;

Çığıl Ön Yener
20.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 20.09.2022 06:59
EYT’liye 10 soruda emeklilik takvimi! Başvurular ne zaman yapılacak? İlk aylık en erken hangi tarihte ödenecek?

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor.

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EYT’liye 10 soruda emeklilik takvimi! Başvurular ne zaman yapılacak? İlk aylık en erken hangi tarihte ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in düzenlemenin Aralık ayında Meclis'te olacağını açıklaması heyecan yarattı.

EYT’liye 10 soruda emeklilik takvimi! Başvurular ne zaman yapılacak? İlk aylık en erken hangi tarihte ödenecek?

Takvime ilişkin pek çok soru gündeme geldi. Bu soruların yanıtları şöyle:

EYT’liye 10 soruda emeklilik takvimi! Başvurular ne zaman yapılacak? İlk aylık en erken hangi tarihte ödenecek?

Çalışmalar ne aşamada?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip EYT ile ilgili ilk çalışmaları yaptı. Şimdi ilgili bakanlıkların ilgili personeli ile birlikte çalışmalar sürüyor.

EYT’liye 10 soruda emeklilik takvimi! Başvurular ne zaman yapılacak? İlk aylık en erken hangi tarihte ödenecek?

Çalışma Bakanlığı ve ilgili bakanlıklardan oluşan komisyon formül üzerinde çalışmaları yürütüyor.

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