En az 45-50 bin TL maaşla işçiler aranıyor! Yurt dışında iş arayanlara müjde! Rusya, Almanya, Fransa! Şoför, tadilat ustası, inşaatçı, tamirci, aşçı...

Bunun yanı sıra da Almanya'da havaalanında çalışmak isteyen kişiler için personel alım ilanları yayınlanmaktadır. Fakat bu kadrolarda çalışmak için son derece iyi bir şekilde dil hakimiyetinin bulunması gerekmektedir. İki kadro için de bakıldığı zaman insanlar ile ilişkinin son derece yakından ve fazla olduğu göz önünde bulundurulduğu için dilinin oldukça iyi olması gerekmektedir. Fakat bunlar haricinde de gerekli görülen bazı şartlar da bulunmaktadır.