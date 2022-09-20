En az 45-50 bin TL maaşla işçiler aranıyor! Yurt dışında iş arayanlara müjde! Rusya, Almanya, Fransa! Şoför, tadilat ustası, inşaatçı, tamirci, aşçı...
Almanya, Fransa, Katar, Hollanda, Rusya gibi ülkelerde ikamet etmek, çalışmak isteyenler dikkat! En az 45-50 bin TL maaşla yurt dışında işçi olmak için o mesleklerden birini yapıyor olmanız yeterli! Pek çok sektörden personel alımı gerçekleştiriliyor. Peki hangi şartlar dahilinde işe alım yapılıyor? Hangi kadrolarda boşluk var? İşte yanıtları...
Yurt dışında iş arayanlara müjde! Rusya, Azerbaycan, Bulgaristan, Slovenya, Almanya, Fransa, Katar, Hollanda , Libya, Kuveyt ve daha bir çok ülkede boş kadrolara eleman aranıyor. Aylık maaşlar 40, 50, 60, 70 bin TL arasında değişiyor. Peki hangi mesleklerde işçi aranıyor? İŞKUR yurt dışına işçi olarak gönderiyor mu? Günlük, haftalık, aylık kaç dolar, euro maaş veriliyor? Uzun süreli çalışma imkanı isteyen vatandaşlar için başvuru detayları haberimizde! Şoför, temizlikçi, güvenlikçi, tadilat ustası, inşaatçı, tamirci, aşçı...
YURT DIŞINDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK OLAN KADROLAR
Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da personel alım ilanları arasında en fazla ilana konulan meslek grupları arasında garsonluk bulunmaktadır. Nitelikli iş grupları arasına giren bu personel alımlarına göre alımın gerçekleştirilebileceği garsonluk için hemen hemen verilen tüm ülkelerde personel alım ilanları ara sıra yayınlanmaktadır.
Bunun yanı sıra da Almanya'da havaalanında çalışmak isteyen kişiler için personel alım ilanları yayınlanmaktadır. Fakat bu kadrolarda çalışmak için son derece iyi bir şekilde dil hakimiyetinin bulunması gerekmektedir. İki kadro için de bakıldığı zaman insanlar ile ilişkinin son derece yakından ve fazla olduğu göz önünde bulundurulduğu için dilinin oldukça iyi olması gerekmektedir. Fakat bunlar haricinde de gerekli görülen bazı şartlar da bulunmaktadır.