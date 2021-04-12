Emekli olmak istiyorum ama nasıl? İşte, prim eksiği olanlar için yeni emeklilik formülü… 6 yıl borçlanma müjdesi!

Emeklilikte prim eksiği olanlar emekli olmak için yaş şartını yerine getirerek eksik prim günlerini borçlanabilmektedirler. Hem prim eksiği olan hem de çalışamadığı için emeklilik hakkını elde edemeyen SSKlılar için emekli olma fırsatı sunmaktadır. Çalışma yaşamına devam eden şahıslar bir işe girdikleri zaman aylarda sınama süresi denilerek sigorta yapılmıyor. Bu gidişata bakılacak olursa vasati olarak 10 milyon birey sigortasız olarak kayıt dışı çalışma yaşamına devam ediyor. Sigortasız çalışma yaşamına devam edilen süreç içerisinde patronlar SGK kapsamında işe girme için doküman vermemiş oluyor. Hal böyle olunca da primler ya yetersiz ya da hiç yatırılmıyor. Maaşlar yüksek olmasına rağmen bir yandan da asgari ücret düzeyinde yatıranlar bulunuyor.

12.04.2021 09:00 - Son Güncelleme: 12.04.2021 09:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





