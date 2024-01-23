700 bin kamu işçisine %32 ek zam + %10 Refah payı hesabı çıktı! 4D, taşerona 13.940,75 TL ikramiye yatacak! 26 Ocak'tan itibaren...

1 Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin kamu işçisi, refah payı ve ikramiye beklentisiyle gündemde. Bu hafta ilave tediye yani ikramiyelerini alacak olan kamu işçileri, aynı zamanda sözleşme başlangıç tarihlerinin herkes için Ocak ayına çekilmesi ve refah payı taleplerinin yanıtını heyecanla bekliyor.

2 ZAM TARİHLERİ FARKLI

Kamuda görev yapan 700 bine yakın işçi için 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi geçen yılın Mayıs ayında imzalandı. En düşük işçi ücreti çıplak brüt 15 bin liraya çıkarıldı ve bu tutarın üzerine tüm işçiler için yüzde 45 zam yapıldı. Ayrıca birinci yılın ikinci 6 ayı için yüzde 15, ikinci yılın birinci ve ikinci 6'şar aylık dönemleri için yüzde 10 zam ve enflasyon farkı karara bağlandı.