Türkiye genelinde emekli maaşlarına yapılan zamın yanı sıra, ev hanımlarını da ilgilendiren yeni bir düzenleme masada. İki bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindiği belirtilirken, ev hanımlarının emeklilik hayalini gerçekleştirmelerini sağlamak adına önemli adımlar atılıyor. İşte ev hanımlarına emeklilik sistemi hakkında detaylar...

📌YILLIK 25 BİN 600 TL PRİM ÖDEMESİ

Ev hanımlarına yönelik başlatılacak proje kapsamında, yıllık 25 bin 600 TL prim desteği sağlanacak. Bu destek, ev hanımlarının emeklilik sürecine katkı sağlamalarına olanak tanıyacak.

📌DEVLETTEN 2.133 TL ÖDEME

Ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. SGK Uzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primleri bugün itibariyle 6 bin 400 TL. Devlet ise her ay bu paranın 2 bin 133 TL'sini karşılayacak." dedi.

📌 ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanırken, aynı zamanda bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanına sahip olacak.

📌 YIPRANMA PAYI İMKANI

Çalışan anneler ve ev hanımları için gündemde olan bir diğer konu ise yıpranma payı. Bu düzenleme ile uzun süre evde çalışan ve ailelerine hizmet veren kadınlar, emeklilik hedefine daha sağlıklı bir şekilde ulaşabilecekler.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN?

Bakan Işıkhan, 16 Ocak Salı günü düzenlenen Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan " Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki. Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız. (Bu yıl içinde olur mu?) Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI

Ev hanımlarına emeklilik şartları arasında 25 yıl evli kalmak yer alıyor.

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

* 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan

* Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar

* Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar

* 18 yaşını dolduranlar. Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTANIN BAŞLANGICI NE ZAMANDIR?

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR NE KADAR PRİM ÖDER?

İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, sigortalı tarafından beyan edilen günlük kazanç tutarına göre belirlenmektedir.

İsteğe bağlı sigorta prim oranı, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir. Buna göre 2024 yılı için; prime esas günlük kazanç alt sınırından kazanç beyanında bulunan bir isteğe bağlı sigortalının ödemesi gereken aylık asgari prim tutarı 6.400,80 TL'dir.

Ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait prim borcunu ödeme imkânı ortadan kalkmakta ve prim borcu ödenmeyen ilgili ay için sigortalılara hizmet verilememektedir.

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