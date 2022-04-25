Emekli olmak isteyenler bankalara koşuyor! SGK'dan prim borcunu kapatmak isteyenlere formül! Damping destek geldi! Bağ-Kur (4B) sigortalıları...

Bilindiği üzere Bağ-Kur (4B) sigortalıların emekli olmak için prim borçlarını ödemesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da devreye girerek bu vatandaşlara destek çıkıyor. Bu kapsamda SGK bankalarla ortak bir protokol imzaladı. Protokol ile Bağ-Kurlular borçlarını bankalardan alacakları kredi ile kapatabilecek. Böylelikle vatandaşlar belirli bankalardan SGK destekli kredi çekip, prim borçlarını kapatıp hemen emekli olabiliyor. İşte detaylar...