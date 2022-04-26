Emeklilikte 18 yaş detayı! 2000 yılından önce sigortalı olanlar…
Milyonlarca kişi çalışma hayatına başladığı ilk günden itibaren ne zaman emekli olurum? Sorusunun yanıtını arıyor. 2000 yılından önce sigortalı olanların çoğunun ilk işe başlama yaşı 18'in altında. 2000 yılından önce sigortalı olanların primler açısından hiçbir sorunu yok ama yıl hesaplaması değişiyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısı
26.04.2022 08:14 - Son Güncelleme: 26.04.2022 08:14
Burada dikkat edilmesi gereken tek husus 18 yaş altındaki çalışmaların uzun vadeli sigorta kollarından olup olmadığı. Yani eğer siz 18 yaş altında çıraklık ya da staj sigortası yaptırmışsanız zaten bu primler emeklilik hesabında kullanılamıyor. Ya da ilk sigortalı olduğunuz tarih emeklilik hesabında işe başlangıç olarak kabul edilmiyor.
Ancak 18 yaşından önce uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılarak başlamışsanız çalışma hayatına o zaman bu primler geçerli sayılıyor. 5510 sayılı Kanuna baktığımızda, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları tarihte başlayacağı hükmü bulunuyor.