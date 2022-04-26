Emeklilikte 18 yaş detayı! 2000 yılından önce sigortalı olanlar…

Burada dikkat edilmesi gereken tek husus 18 yaş altındaki çalışmaların uzun vadeli sigorta kollarından olup olmadığı. Yani eğer siz 18 yaş altında çıraklık ya da staj sigortası yaptırmışsanız zaten bu primler emeklilik hesabında kullanılamıyor. Ya da ilk sigortalı olduğunuz tarih emeklilik hesabında işe başlangıç olarak kabul edilmiyor.