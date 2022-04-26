RAMAZAN İMSAKİYE
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Emeklilikte 18 yaş detayı! 2000 yılından önce sigortalı olanlar…

Milyonlarca kişi çalışma hayatına başladığı ilk günden itibaren ne zaman emekli olurum? Sorusunun yanıtını arıyor. 2000 yılından önce sigortalı olanların çoğunun ilk işe başlama yaşı 18'in altında. 2000 yılından önce sigortalı olanların primler açısından hiçbir sorunu yok ama yıl hesaplaması değişiyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısı

26.04.2022 08:14 - Son Güncelleme: 26.04.2022 08:14
Emeklilikte 18 yaş detayı! 2000 yılından önce sigortalı olanlar…

2000 yılı öncesinde sigortalı olanların birçoğunun ilk işe başlama yaşı 18'in altında. Burada primler açısından sorun çıkmazken yıl hesaplaması değişiyor. Dikkat!

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Emeklilikte 18 yaş detayı! 2000 yılından önce sigortalı olanlar…

■ İlk işe başladığımda ben 17 yaşımdaydım.
Ancak benim sigorta girişim yapıldı ve primlerim düzenli olarak yatırıldı.
Şimdi emeklilik hesabı yaptırırken bu bir yılın geçerli sayılmayacağı söyleniyor.
Böyle bir durum var mı/ bir yıllık çalışmam boşa mı gidecek? Mehmet Yiğit ARSLAN

Emeklilikte 18 yaş detayı! 2000 yılından önce sigortalı olanlar…

Özellikle 2000 yılı öncesinde sigortalı olan birçok vatandaşımız ilk çalışma hayatına 18 yaşın altında başlamış durumdalar.
Yasalarımıza baktığımızda bunda bir sakınca bulunmuyor. Çünkü o yıllarda asgari ücret bile 16 yaşından küçükler ve büyükler olmak üzere iki farklı şekilde belirleniyordu.

Emeklilikte 18 yaş detayı! 2000 yılından önce sigortalı olanlar…

Burada dikkat edilmesi gereken tek husus 18 yaş altındaki çalışmaların uzun vadeli sigorta kollarından olup olmadığı. Yani eğer siz 18 yaş altında çıraklık ya da staj sigortası yaptırmışsanız zaten bu primler emeklilik hesabında kullanılamıyor. Ya da ilk sigortalı olduğunuz tarih emeklilik hesabında işe başlangıç olarak kabul edilmiyor.

Emeklilikte 18 yaş detayı! 2000 yılından önce sigortalı olanlar…

Ancak 18 yaşından önce uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılarak başlamışsanız çalışma hayatına o zaman bu primler geçerli sayılıyor. 5510 sayılı Kanuna baktığımızda, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları tarihte başlayacağı hükmü bulunuyor.

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