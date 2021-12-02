Emekli olamayanlara toplu para! Birçoğu bilmiyor SGK tek kalemde binlerce lira ödüyor! Almanız oldukça basit
SGK, emekli olmak isteyen ancak prim eksikliği nedeniyle emeklilik hakkı kazanamayan vatandaşlar farklı uygulamalar ile destek sunmaya devam ediyor. Toplu para iadesi ile ödenen primlerin hesaplanmasına göre emeklilik için toplu ödeme almak mümkün hale geldi. Primleri emekli olmaya yetmeyen tüm vatandaşlar Toplu Ödeme Talebi oluşturarak yatırdıkları paraları geri alabilecek. SGK toplu prim iadesi almak için şartlar belli oldu…
SGK Toplu Prim İadesi Şartları
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamlayamayan vatandaşlara toplu para iadesi yapıyor. Başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlara yapılacak ödemeler sayesinde, emeklilik tazminatına yakın bir oranda, ilgili sigorta koluna yapılan prim ödemesine göre para iadesi gerçekleştirilecek.
Emeklilik hakkı elde edemeyenler için önemli bir fırsat sunan SGK, toplu para ödemelerinde farklı hesaplama yöntemleri de uygulamaktadır.
Emeklilik için tüm şartları sağlayan ancak prim eksiği bulunan tüm SGK kollarındaki vatandaşlar bu haktan yararlanabilecekler. 4/a ve 4/b kapsamında yer alan; eski adıyla SSK ve Bağ Kur sigorta kollarına mensup kişiler, aktif çalışma hayatında olmadıkları takdirde başvuru yapabilir. Emeklilik için gerekil olan sigortalılık süresi ve yaş şartlarının karşılanması yeterli olacaktır.
SGK Toplu Prim İadesi Hesaplama
Bağ Kur ve SSK kapsamında yer alan vatandaşlar için toplu prim iadesi hesaplamasında farklı hesaplama yöntemleri uygulanır. Çalışma süreleri, yatırılan miktar ve yaş unsurları da bu hesaplamaların kişiden kişiye değişmesine neden olacaktır.