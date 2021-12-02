Yılda 250 bin lira kazanıyor! Elazığ'da büyüklüğüyle meşhur Kesrik Lahanası Ukrayna ve Belçika'dan alıcı buluyor
Elazığ'da kente has lezzeti ve büyüklüğüyle meşhur ' Kesrik Lahanası' yetiştiren Ömer Yurdabak'ın ürünleri, Ukrayna ve Belçika'dan alıcı buluyor. Yıllık 100 ton lahana üreten Yurdabak, lahananın kilosunu ise 2-3 TL arasından satıyor.
02.12.2021 13:35
- Son Güncelleme: 02.12.2021 13:35
17 yıl önce inşaat sektörünü bırakan Ömer Yurdabak, dede mesleği olan çiftçiliği sürdürmeye karar verdi. Özellikle yaşadığı mahalleye has 'Kesrik Lahanası' üretimine geçen Yurdabak, zamanla işlerini büyütüp 30 dönüm arazi üzerinde lahana ekti.
"50 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA LAHANALAR OLUYOR"
İnşaat sektörünü bırakıp dede mesleğini devam ettirdiğini dile getiren üretici Ömer Yurdabak, "Lahana yetiştirip satıyorum. Yaklaşık 17 senedir bu işle uğraşıyorum. İnşaatı bırakıp dede mesleğini sürdürüyorum. Lahanalarımız büyük. Ağırlıkları, 10 ile 50 kilogram arasında değişiyor.