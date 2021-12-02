Yılda 250 bin lira kazanıyor! Elazığ’da büyüklüğüyle meşhur Kesrik Lahanası Ukrayna ve Belçika’dan alıcı buluyor

Lezzeti ve büyüklükleri ile ciddi talep gören lahanalarının hasadı devam ediyor. Yıllık 100 ton lahana verimi aldıklarını ve bu sene de aynı rakamı görmeyi hedeflediklerini belirten üretici Yurdabak, özel olarak yetiştirdikleri ürünlerinin Ukrayna ve Belçika'dan da alıcı bulduğunu kaydetti.