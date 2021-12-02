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Haberler Ekonomi Yılda 250 bin lira kazanıyor! Elazığ'da büyüklüğüyle meşhur Kesrik Lahanası Ukrayna ve Belçika'dan alıcı buluyor

Yılda 250 bin lira kazanıyor! Elazığ'da büyüklüğüyle meşhur Kesrik Lahanası Ukrayna ve Belçika'dan alıcı buluyor

Elazığ'da kente has lezzeti ve büyüklüğüyle meşhur ' Kesrik Lahanası' yetiştiren Ömer Yurdabak'ın ürünleri, Ukrayna ve Belçika'dan alıcı buluyor. Yıllık 100 ton lahana üreten Yurdabak, lahananın kilosunu ise 2-3 TL arasından satıyor.

02.12.2021 13:35 - Son Güncelleme: 02.12.2021 13:35
Yılda 250 bin lira kazanıyor! Elazığ’da büyüklüğüyle meşhur Kesrik Lahanası Ukrayna ve Belçika’dan alıcı buluyor

17 yıl önce inşaat sektörünü bırakan Ömer Yurdabak, dede mesleği olan çiftçiliği sürdürmeye karar verdi. Özellikle yaşadığı mahalleye has 'Kesrik Lahanası' üretimine geçen Yurdabak, zamanla işlerini büyütüp 30 dönüm arazi üzerinde lahana ekti.

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Yılda 250 bin lira kazanıyor! Elazığ’da büyüklüğüyle meşhur Kesrik Lahanası Ukrayna ve Belçika’dan alıcı buluyor

Lezzeti ve büyüklükleri ile ciddi talep gören lahanalarının hasadı devam ediyor. Yıllık 100 ton lahana verimi aldıklarını ve bu sene de aynı rakamı görmeyi hedeflediklerini belirten üretici Yurdabak, özel olarak yetiştirdikleri ürünlerinin Ukrayna ve Belçika'dan da alıcı bulduğunu kaydetti.

Yılda 250 bin lira kazanıyor! Elazığ’da büyüklüğüyle meşhur Kesrik Lahanası Ukrayna ve Belçika’dan alıcı buluyor

"50 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA LAHANALAR OLUYOR"
İnşaat sektörünü bırakıp dede mesleğini devam ettirdiğini dile getiren üretici Ömer Yurdabak, "Lahana yetiştirip satıyorum. Yaklaşık 17 senedir bu işle uğraşıyorum. İnşaatı bırakıp dede mesleğini sürdürüyorum. Lahanalarımız büyük. Ağırlıkları, 10 ile 50 kilogram arasında değişiyor.

Yılda 250 bin lira kazanıyor! Elazığ’da büyüklüğüyle meşhur Kesrik Lahanası Ukrayna ve Belçika’dan alıcı buluyor

Müşteriler de gurur duyuyor. Diyorlar ki, Kesrik Mahallesi'nde böyle bir ürün yetiştirmek her babayiğidin harcı değil. Biz de bunun hakkını veriyoruz. Yaklaşık 30 dönüm arazide lahana ekiyorum" dedi.

Yılda 250 bin lira kazanıyor! Elazığ’da büyüklüğüyle meşhur Kesrik Lahanası Ukrayna ve Belçika’dan alıcı buluyor

Ürettiği 'Kesrik lahanasının' Ukrayna ve Belçika'ya kadar ulaştığını ifade eden Yurdabak "Geçen sene 100 ton mal sattım, bu sene de aşağı yukarı aynı verimi bekliyoruz.

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