Ev hanımlarından 25 yıl evli kalanlara 1500 TL maaş verilecek mi? Ev hanımlarına çalışmadan kolay emeklilik müjdesi!
Ev hanımlarından 25 yıl evli kalanlara 1500 TL maaş verilecek mi? Ev hanımlarına çalışmadan kolay emeklilik müjdesi! SGK'nın ev hanımları için başlattığı emeklilik fırsatında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Herhangi bir işte çalışmamasına rağmen belirli şartları taşıyan tüm kadınların ilgili SGK uygulaması sayesinde emekli olma fırsatı elde etmesi mümkün hale getirildi. Ev hanımlarının emekli olmasının önündeki engeller bir bir kalkıyor. İşte ev hanımlarını emekli yapacak o fırsatlar.
03.12.2021 08:52
- Son Güncelleme: 03.12.2021 08:52
Ayrıca gelir vergisine tabi olmayan ve yaşlılık aylığı almıyor olmak emeklilik için gerekli şartlar arasında dikkat çekmektedir.
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