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Haberler Ekonomi Ev hanımlarından 25 yıl evli kalanlara 1500 TL maaş verilecek mi? Ev hanımlarına çalışmadan kolay emeklilik müjdesi!

Ev hanımlarından 25 yıl evli kalanlara 1500 TL maaş verilecek mi? Ev hanımlarına çalışmadan kolay emeklilik müjdesi!

Ev hanımlarından 25 yıl evli kalanlara 1500 TL maaş verilecek mi? Ev hanımlarına çalışmadan kolay emeklilik müjdesi! SGK'nın ev hanımları için başlattığı emeklilik fırsatında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Herhangi bir işte çalışmamasına rağmen belirli şartları taşıyan tüm kadınların ilgili SGK uygulaması sayesinde emekli olma fırsatı elde etmesi mümkün hale getirildi. Ev hanımlarının emekli olmasının önündeki engeller bir bir kalkıyor. İşte ev hanımlarını emekli yapacak o fırsatlar.

takvim.com.tr
03.12.2021 08:52 - Son Güncelleme: 03.12.2021 08:52
Ev hanımlarından 25 yıl evli kalanlara 1500 TL maaş verilecek mi? Ev hanımlarına çalışmadan kolay emeklilik müjdesi!

Herhangi Bir İşte Çalışma Zorunluluğu Yok!

Herhangi bir işte çalışmamasına rağmen kadınların emeklilik fırsatından yararlanmasını öngören SGK uygulamalarına talep bir hayli yoğun.

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Ev hanımlarından 25 yıl evli kalanlara 1500 TL maaş verilecek mi? Ev hanımlarına çalışmadan kolay emeklilik müjdesi!

Özellikle hayatının bir döneminde çalışmasına rağmen evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra çalışmayı bırakan milyonlarca kadın, eksik primleri nedeniyle emeklilik hakkında mahrum kalıyor.

Ev hanımlarından 25 yıl evli kalanlara 1500 TL maaş verilecek mi? Ev hanımlarına çalışmadan kolay emeklilik müjdesi!

Bu mağduriyetin giderilmesi için başlatılan uygulama kapsamında herhangi bir işte çalışmadan sadece prim ödeyerek ev hanımlarının da emekli olması sağlanıyor.

Ev hanımlarından 25 yıl evli kalanlara 1500 TL maaş verilecek mi? Ev hanımlarına çalışmadan kolay emeklilik müjdesi!

İsteğe bağlı sigorta kapsamında değerlendirilen bu kişiler için farklı şartlarda aranmaktadır. İşe girmek zorunda kalmadan ilgili sigortalılık kolunda düşük miktarda prim ödemesi yapılarak SGK üzerinden emeklilik hakkının elde edilmesi mümkündür.

Ev hanımlarından 25 yıl evli kalanlara 1500 TL maaş verilecek mi? Ev hanımlarına çalışmadan kolay emeklilik müjdesi!

Ayrıca gelir vergisine tabi olmayan ve yaşlılık aylığı almıyor olmak emeklilik için gerekli şartlar arasında dikkat çekmektedir.

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