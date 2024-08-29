Emekli olamayana prim iadesi: Kimler, nasıl yararlanır? Neler geri verilir? Çalışanlara hangi imkan var?

Geçmişte kısa bir süre çalışıp, primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara toplu ödeme alma imkanı sunuluyor. Bu kişilere, vefat etmişlerse de yakınlarına prim iadesi yapılıyor. Ancak bazı şartları var...
Her çalışanın hayali emekli olmak. Ancak bazı kişiler emeklilik için gereken süre kadar çalışamıyor. Geçmişte kısa bir dönem sigortalı olup bir daha çalışmayan ya da iş kurup sonra onu kapatan pek çok kişi bulunuyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da çalışarak ya da borçlanmayla emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere prim iadesi imkanı sunuyor. Hatta vefat edenlerin yakınları da bu imkandan yararlanabiliyor. Bu konuda merak edilen pek çok soru bulunuyor. İşte bu soruların yanıtları...
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
SSK ve Bağ-Kur'luların prim iadesi alabilmesi için sigortalı olarak çalışmaması ya da kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor. Ayrıca emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı (kadınlar için 58, erkekler için 60) tamamlamaları da şart.
PRİMLER NASIL GERİ ALABİLİR?
Yıl ve yaş şartını tamamlamasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabiliyor.