Emekli olamayana prim iadesi: Kimler, nasıl yararlanır? Neler geri verilir? Çalışanlara hangi imkan var?

1

Her çalışanın hayali emekli olmak. Ancak bazı kişiler emeklilik için gereken süre kadar çalışamıyor. Geçmişte kısa bir dönem sigortalı olup bir daha çalışmayan ya da iş kurup sonra onu kapatan pek çok kişi bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da çalışarak ya da borçlanmayla emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere prim iadesi imkanı sunuyor. Hatta vefat edenlerin yakınları da bu imkandan yararlanabiliyor. Bu konuda merak edilen pek çok soru bulunuyor. İşte bu soruların yanıtları...