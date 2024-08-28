A101 okul malzemeleri kataloğu 2024! 🖊️📚 İndirimli kırtasiye ürünleri geldi: Çanta, defter, boya, kalemlik, suluk, yazı tahtası...

Perşembe günleri merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da uygun fiyatlı ürünleriyle dikkatleri üzerine çekti. Öğrenciler ve veliler için yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının olmazsa olmazı olan kırtasiye ürünleri, A101'in bu haftaki kataloğunda geniş yer kaplamış oldu. Uygun fiyatlı defterlerden, renkli kalem setlerine, beslenme çantalarından, suluklara kadar aradığınız her şey raflarda yerini aldı.
A4 100 yapraklı sert kapak bloknot: 64,50 TL
120 yapraklı dikişli sert kapak defteri: 95 TL
Tel dikişli Bristol kapak defter 2'li: 75 TL
Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası: 439 TL
Lisanslı Kalem Çantası: 129 TL
Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası: 379 TL