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A101 okul malzemeleri kataloğu 2024! 🖊️📚 İndirimli kırtasiye ürünleri geldi: Çanta, defter, boya, kalemlik, suluk, yazı tahtası...

Yeni eğitim-öğretim yılının heyecanı tam gaz başladı. Veliler ve öğrenciler için okul alışverişi maratonu yaklaşırken, A101 de cazip fırsatlarla dolu bir kampanyaya adım attı. 26 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak A101 aktüel kataloğunda, rengarenk kırtasiye ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar birçok farklı kategoride inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Okul çantalarından kalemliklere, defterlerden boyalara kadar aradığınız tüm kırtasiye ürünlerini A101 ile uygun fiyatlarla alabilirsiniz. İşte indirimli katalog fırsatı haberimizde...

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 16:18 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 16:18
A101 okul malzemeleri kataloğu 2024! 🖊️📚 İndirimli kırtasiye ürünleri geldi: Çanta, defter, boya, kalemlik, suluk, yazı tahtası... 1

Perşembe günleri merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da uygun fiyatlı ürünleriyle dikkatleri üzerine çekti. Öğrenciler ve veliler için yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının olmazsa olmazı olan kırtasiye ürünleri, A101'in bu haftaki kataloğunda geniş yer kaplamış oldu. Uygun fiyatlı defterlerden, renkli kalem setlerine, beslenme çantalarından, suluklara kadar aradığınız her şey raflarda yerini aldı.

A101 okul malzemeleri kataloğu 2024! 🖊️📚 İndirimli kırtasiye ürünleri geldi: Çanta, defter, boya, kalemlik, suluk, yazı tahtası... 2

A4 100 yapraklı sert kapak bloknot: 64,50 TL

120 yapraklı dikişli sert kapak defteri: 95 TL

Tel dikişli Bristol kapak defter 2'li: 75 TL

A101 okul malzemeleri kataloğu 2024! 🖊️📚 İndirimli kırtasiye ürünleri geldi: Çanta, defter, boya, kalemlik, suluk, yazı tahtası... 3

Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası: 439 TL

Lisanslı Kalem Çantası: 129 TL

Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası: 379 TL

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