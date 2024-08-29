EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ! Yeni anket geldi hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 14.60'lık zam hesabı

Bu yıl kök aylıklarına toplam yüzde 86.16 zam yansıtılan, taban aylık ödemeleri de önce 10 bin, ardından 12 bin 500 liraya yükseltilen SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü 2025'e çevirdi.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2025 yılının ilk ayında, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Şu ana kadar sadece bir veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıkladı. İkinci veri de 3 Eylül günü belli olacak. TÜİK bu tarihte Ağustos ayı enflasyon verisini duyuracak. Artış merakla beklenirken, beklenti anketleri enflasyon yani emeklilerin zam oranına ilişkin ipucunu veriyor.