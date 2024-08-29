EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ! Yeni anket geldi hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 14.60'lık zam hesabı

Milyonlarca emeklinin 2025 Ocak zammı için bir ipucu daha geldi. 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur'luların merakla beklediği artış için gelen yeni tahmin tüm hesapları değiştirdi. Peki SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni zamlı maaş hesabı
Bu yıl kök aylıklarına toplam yüzde 86.16 zam yansıtılan, taban aylık ödemeleri de önce 10 bin, ardından 12 bin 500 liraya yükseltilen SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü 2025'e çevirdi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2025 yılının ilk ayında, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Şu ana kadar sadece bir veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıkladı. İkinci veri de 3 Eylül günü belli olacak. TÜİK bu tarihte Ağustos ayı enflasyon verisini duyuracak. Artış merakla beklenirken, beklenti anketleri enflasyon yani emeklilerin zam oranına ilişkin ipucunu veriyor.
Reuters'ın dokuz ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 42.95 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ankette aylık tahminler yüzde 2.15 ile yüzde 3.1 arasında yer alırken, yıl sonu tahmin aralığı yüzde 40 ve yüzde 45 aralığında seyrediyor.