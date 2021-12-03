Toplu ödemeyle emeklilik fırsatı! İşte emeklilik primini tamamlama rehberi: Doğum ve askerlik borçlanması...
Ülkemizde erken emekliliğin en önemli yolu borçlanma. Kadınlar doğum, erkekler askerlik borçlanması yaparak toplu para ile gün satın alıp emekliliği öne çekebiliyor. Peki, erken emeklilik için izlenmesi gereken yol haritası ne? İşte emeklilik primini tamamlama rehberi...
03.12.2021 07:02
- Son Güncelleme: 03.12.2021 07:02
Emekli olmak için işe girilen tarihe göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor.