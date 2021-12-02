İŞKUR’dan mezuniyet şartsız iş fırsatı! Hem meslek öğrenin hem para kazanın! 9 ay boyunca günde 108 TL veriyor! Başvurular...

İŞKUR Eğitim Programı desteği ile iş sahibi olmak isteyen vatandaşlara kurslara katılarak meslek öğrenip geleceklerini planlayabiliyor. Mezuniyet şartı gerekmeden ilköğretim, ortaokul, lise mezunu herkes kurs için başvuruda bulunabiliyor. 9 ay boyunca günde 108 TL para ödemesi yapılırken hem de meslek öğrenilmiş oluyor. Sonraki süreçte ise işyerleri bu kişilerin en az yüzde 50'sini en az program süresi kadar istihdam etmek durumunda oluyor. İşte İŞKUR eğitim programına ilişkin tüm detaylar!