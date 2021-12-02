İŞKUR’dan mezuniyet şartsız iş fırsatı! Hem meslek öğrenin hem para kazanın! 9 ay boyunca günde 108 TL veriyor! Başvurular...
Milyonlarca kişiyi istihdam eden Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) yaptığı eğitim programları ile binlerce kişiye meslek öğretirken hem de para kazanma fırsatı sunuyor. Organize edilen kurslara katılmak isteyenler başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor ve en dikkat çekenler arasında mezuniyet şartının istenmemesi oluyor. 9 ay boyunca günde 108 TL veriyor ve kişilerin kurs süresi boyunca katılım göstermesi gerekiyor. Bu süreçte hem çalışan hem de işveren süreci inceleme ve değerlendirme şansı elde ediyor. Bundan sonraki süreçte de istihdam yapılmasında etkili oluyor. İşte ayrıntılar!
İŞKUR Eğitim Programı desteği ile iş sahibi olmak isteyen vatandaşlara kurslara katılarak meslek öğrenip geleceklerini planlayabiliyor. Mezuniyet şartı gerekmeden ilköğretim, ortaokul, lise mezunu herkes kurs için başvuruda bulunabiliyor. 9 ay boyunca günde 108 TL para ödemesi yapılırken hem de meslek öğrenilmiş oluyor. Sonraki süreçte ise işyerleri bu kişilerin en az yüzde 50'sini en az program süresi kadar istihdam etmek durumunda oluyor. İşte İŞKUR eğitim programına ilişkin tüm detaylar!
İŞKUR'un son yıllarda uyguladığı çok önemli bir program var. İşbaşı Eğitim Programı işsizliğin önlenmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Özellikle çalışma yaşına gelmiş gençlerimizin iş yaşamına girmede ilk adımı atmaları bu programla mümkün olabiliyor.
Programa dahil edilen gençler istihdam edilme fırsatını yakaladıkları gibi aynı zamanda işe girerken hep sorulan "deneyiminiz var mı?" sorusunu da bu program sayesinde olumlu olarak cevaplıyorlar. İşbaşı Eğitim Programı son haftalarda İŞKUR'un bu konuda yeni bir düzenleme yapılacak olması nedeniyle durdurulmuştu. Geçtiğimiz hafta içerisinde İşbaşı Eğitim Programı'nda yeni bir döneme girildi ve yeni istihdam taahhüdü kapsamında başvurular alınmaya programlar açılmaya başlandı.
Özellikleri neler?
İşbaşı Eğitim Programı hem iş arayanlar hem de işverenler açısından kazan-kazan formülünün devreye sokulduğu bir sistem. Bu programları İŞKUR organize ediyor. İşyerleri program açmak için İŞKUR'dan talepte bulunuyor.