Emekli olacaklar pür dikkat okusun! 1 gün bile çok kıymetli! Bu 3 tarihe mutlaka dikkat edin! e- Devlet üzerinden...

Emekli olacaklar pür dikkat okusun! 1 gün bile çok kıymetli! Bu 3 tarihe mutlaka dikkat edin! Emeklilik için dikkat edilmesi gereken bazsı noktalar bulunuyor. Çalışma hayatı boyunca kişilerin kendi haklarını bilmesi oldukça önemli. İş hayatınızda çok fazla dikkat etmeseniz de emeklilik zamanı geldiğinde bu şartlar büyük bir sorun oluşturabilir. Bu nedenle bazı tarihlere dikkat edilmelidir. e-Devlet üzerinden sigorta girişinizin ne zaman yapıldığına, primlerinizin maaşınız üzerinden yatırılıp yatırılmadığına bakmanız gerekiyor. İşte her çalışanın emeklilik için bilmesi gerekenler...