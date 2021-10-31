Emekli olacaklar pür dikkat okusun! 1 gün bile çok kıymetli! Bu 3 tarihe mutlaka dikkat edin! e- Devlet üzerinden...
Emekli olmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Bu nedenle çalışan kişilerin haklarını bilmesi oldukça önemli. Çalıştığınız süreçte çok üstünde durmasanız bile emeklilik zamanı geldiğinde bu haklar önemli bir etken haline geliyor. Bir gün bile geç yatırılan sigorta emeklilik zamanı geldiğinde ciddi kayıplara sebebiyet veriyor. O nedenle bazı tarihler oldukça önemlidir. Çünkü emeklilik zamanında sigorta başlangıçı, yaş ve prim şartı sağlanmazsa emekliliğiniz heba olabilir. Bu nedenle hesaplama yaparken mutlaka e-Devlet üzerinden kontrol etmeye özen göstermelisiniz. İşte her çalışanın emeklilik için bilmesi gerekenler...
Emekli olacaklar pür dikkat okusun! 1 gün bile çok kıymetli! Bu 3 tarihe mutlaka dikkat edin! Emeklilik için dikkat edilmesi gereken bazsı noktalar bulunuyor. Çalışma hayatı boyunca kişilerin kendi haklarını bilmesi oldukça önemli. İş hayatınızda çok fazla dikkat etmeseniz de emeklilik zamanı geldiğinde bu şartlar büyük bir sorun oluşturabilir. Bu nedenle bazı tarihlere dikkat edilmelidir. e-Devlet üzerinden sigorta girişinizin ne zaman yapıldığına, primlerinizin maaşınız üzerinden yatırılıp yatırılmadığına bakmanız gerekiyor. İşte her çalışanın emeklilik için bilmesi gerekenler...
Bakmazsanız emeklilik günününüz geldiğinde bir gün bile fark ediyor. Emeklilik hesaplamasında sigorta başlangıç günü ve yaşınız çok çok önemli. Ayrıca prim ödeme gün sayısının da bilinmesi gerekiyor. Prim gün sayınızı e - devlet üzerinden alınabilecek hizmet dökümü sayesinde kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
İlk kez sigortalı olunan tarih sigortalı olunan süreyi ve hangi şartlara tabi olunduğunu belirlemesi açısından önemli. Prim ödeme gün sayısı ise emekli maaşını belirleyen çok önemli bir unsur. Dolayısıyla bu 3 tarih emeklilikte çok şeyi belirliyor.
SSK'LILAR İÇİN 2 TARİH ÇOK ÖNEMLİ
BEmeklilik şartlarında 4A'lılar yani eski adıyla SSK'lılar için çok önemli 2 tarih söz konusu. 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008.