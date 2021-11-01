2.300 Euro maaş ile yurt dışında çalışma imkanı! Finlandiya 30 bin işçi alımı başvuru şartları neler? İşte o meslekler…

Yurtdışında kariyer hedefleyenler için ülkelerden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 2.300 Euro maaş ile çalışma fırsatı sağlayan Finlandiya 30 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Son günlerde yurtdışına işçi alımı ilanları artmaya başladı ve Finlandiya'da çalışmak isteyenler hangi mesleklere alım yapılacağını ve başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Finlandiya 2.300 Euro maaş yani 26 bin TL ile çalışacak olan ilanın şartları arasında temel düzeyde dil bilmesi yer alıyor. Diğer tüm şartların neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.