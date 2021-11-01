1 Kasım’dan itibaren hesaplara yatıyor! Başvuran 75 TL kazanacak! Ziraat Bankası tüm şartları açıklandı!

Ziraat Bankası tarafından 75 TL kazanma şansı duyuruldu. İnternet üzerinden tüm vatandaşlara duyurulan kampanya 1 Kasım'dan itibaren başlıyor. Bunun için kitap ve kırtasiye sektörlerinde tek seferde 250 Türk lirası ve üzeri her harcamaya toplamda 75 TL verileceği bilgisi paylaşıldı. Kazanılan Bankkart Lira'lar 1 Kasım 2021 tarihinde hesaplara yüklenmeye başlanacak. Bu bağlamda çoğu kişi gerekli şartları ve detayları araştırmaya başladı. İşte konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler!