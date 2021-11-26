Emekli maaşlarını yükseltecek 3 düzenleme müjdesi! 13.1 milyon kişi bu habere çok sevinecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla tüm maaşlar artacak. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarını bekliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 kez emekli maaşlarına enflasyon verilerine göre zam yapılıyor. Ocak ayının ilk günlerinde milyonların yılın ilk 6 ayında alacağı zam tutarı belli olacak. Bu süreçte bazı formüller de gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği 3 önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor.