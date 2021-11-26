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Haberler Ekonomi Emekli maaşlarını yükseltecek 3 düzenleme müjdesi! 13.1 milyon kişi bu habere çok sevinecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla tüm maaşlar

Emekli maaşlarını yükseltecek 3 düzenleme müjdesi! 13.1 milyon kişi bu habere çok sevinecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla tüm maaşlar

13 milyondan fazla emekli vatandaş Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre maaşlara zam yapılıyor. Son olarak Temmuz ayında ikramiye ve zamlı maaşla çifter sevinç yaşayan emeklileri mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Aralık ayına günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği üç önemli konuyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan düzenleme dar gelirlerin sıkıntılarını giderecek, aynı zamanda iş hayatında sorun yaratmayacak şekilde gerçekleştirilecek. Gündeme alınan düzenlemeler, belli bir plan dahilinde hayata geçirilmeye başlanacak.

takvim.com.tr
26.11.2021 18:25 - Son Güncelleme: 26.11.2021 18:25
Emekli maaşlarını yükseltecek 3 düzenleme müjdesi! 13.1 milyon kişi bu habere çok sevinecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla tüm maaşlar

Emekli maaşlarını yükseltecek 3 düzenleme müjdesi! 13.1 milyon kişi bu habere çok sevinecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla tüm maaşlar artacak. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarını bekliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 kez emekli maaşlarına enflasyon verilerine göre zam yapılıyor. Ocak ayının ilk günlerinde milyonların yılın ilk 6 ayında alacağı zam tutarı belli olacak. Bu süreçte bazı formüller de gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği 3 önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli maaşlarını yükseltecek 3 düzenleme müjdesi! 13.1 milyon kişi bu habere çok sevinecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla tüm maaşlar

BELİRLİ BİR PLANLA HAYATA GEÇİRİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında da ele alınan düzenlemeler, belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek.

Emekli maaşlarını yükseltecek 3 düzenleme müjdesi! 13.1 milyon kişi bu habere çok sevinecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla tüm maaşlar

Düzenlemeler dar gelirlerin sıkıntılarını giderecek, aynı zamanda iş hayatında sorun yaratmayacak şekilde yapılacak.

Emekli maaşlarını yükseltecek 3 düzenleme müjdesi! 13.1 milyon kişi bu habere çok sevinecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla tüm maaşlar

ÜÇ DÜZENLEME

Üç düzenleme belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek. 3600 gösterge çalışmalarında genel bir düzenleme yapılması halinde lise ve üniversite mezunları, en alt düzeydeki memurla daire başkanlarının aynı maaşı olması gibi bir sonuç ortaya çıkacak.

Emekli maaşlarını yükseltecek 3 düzenleme müjdesi! 13.1 milyon kişi bu habere çok sevinecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla tüm maaşlar

Böyle bir adaletsizliğin önlenmesi için kademelendirme ya da farklı bir tanım getirme alternatifleri üzerinde duruluyor.

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