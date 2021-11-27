Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 AGİ ve asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Yeni formüller masada!
Asgari ücrete yapılacak zam için beklenen gün gelip çatıyor. Yeni asgari ücret iş alanında pek çok kalem ödemesinde etkili olacak. Asgari ücretteki yaşanan artış, Asgari Geçim İndirimi'ni (AGİ) de yükseltecek. Asgari ücretteki yüzde 30'luk artış olursa AGİ 268 liradan 348 liraya çıkacak. Şimdi gözler Aralık başı gerçekleştirilecek ilk komisyon toplantısına çevrildi. Milyonların yeni yılda alacağı maaş günler sonra belli olacak.
Asgari ücret ve asgari ücret indirimi (AGİ) ile ilgili yeni gelişmeler gelecek aydan itibaren 83 milyon vatandaşın gündemindeki ilk maddelerde olacak. Milyonlarca kişi Kasım bitmesine günler kala görüşmelerin neticeleneceğini günü bekliyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesi birçok ödeme kalemini de belirleyecek. Ayrıca asgari geçim indirimiyle 2022 yılında çalışanların alacağı tutarda da artış yaşanacak. Asgari ücret belli olur olmaz kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, GSS primi, ihbar, kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarında da artış olacak. Son gelişmelere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor.
İLK TOPLANTI GELECEK HAFTA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını Aralık ayının ilk haftasında yapması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükün hafifletileceğini ifade ederken zam konusunda beklentiler de yükseldi.
Ağır basan yüzde 30'luk artış senaryosuna göre asgari ücret brüt 4 bin 650 lira olurken, çalışanın eline 3 bin 673 lira geçecek.
362 LİRADAN 471 LİRAYA ÇIKACAK
Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak.