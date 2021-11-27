Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 AGİ ve asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Yeni formüller masada!

Asgari ücret ve asgari ücret indirimi (AGİ) ile ilgili yeni gelişmeler gelecek aydan itibaren 83 milyon vatandaşın gündemindeki ilk maddelerde olacak. Milyonlarca kişi Kasım bitmesine günler kala görüşmelerin neticeleneceğini günü bekliyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesi birçok ödeme kalemini de belirleyecek. Ayrıca asgari geçim indirimiyle 2022 yılında çalışanların alacağı tutarda da artış yaşanacak. Asgari ücret belli olur olmaz kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, GSS primi, ihbar, kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarında da artış olacak. Son gelişmelere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor.