Konut alacaklar için bankaların 26 Kasım güncel faiz oranları! 350 bin TL 36 ay vade ödeme planı! Akbank, Garanti, TEB…

Konut almak isteyen vatandaşlar tüm bankaların konut kredisi kampanyalarını, faiz oranlarını inceleyerek karşılaştırma yapmak ve bütçesine en uygun olanı seçmek istiyor. Bu noktada tek tek banka şubelerini dolaşmalarına gerek kalmadan Akbank, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Ziraat Bankası gibi daha birçok bankanın 26 Kasım güncel faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. İşte 350 bin TL konut kredisi için 36 ay vade ödeme planı…