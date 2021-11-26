Konut alacaklar için bankaların 26 Kasım güncel faiz oranları! 350 bin TL 36 ay vade ödeme planı! Akbank, Garanti, TEB…
Ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşan ve kiradan kurtulmak isteyen vatandaşlar bu hayaline en uygun fiyatlarla kavuşmak istiyor. Birikimlerinin üzerine kredi çekerek bütçeye uygun ödeme planları ile konut satın almak isteyenler için Akbank, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi daha pek çok bankanın 26 Kasım güncel faiz oranları gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki 350 bin TL için 36 ay vade ile ödeme planı nasıl oluyor, aylık taksitler ne kadar? Bankaların konut kredisi hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.
26.11.2021 16:17
- Son Güncelleme: 26.11.2021 16:22
Konut almak isteyen vatandaşlar tüm bankaların konut kredisi kampanyalarını, faiz oranlarını inceleyerek karşılaştırma yapmak ve bütçesine en uygun olanı seçmek istiyor. Bu noktada tek tek banka şubelerini dolaşmalarına gerek kalmadan Akbank, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Ziraat Bankası gibi daha birçok bankanın 26 Kasım güncel faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. İşte 350 bin TL konut kredisi için 36 ay vade ödeme planı…