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Emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu bankalar sıraya girdi! Promosyon üstüne promosyon! Emekliye 2000 TL gelir

Milyonlarca memur ve emeklinin dört gözle beklediği maaş zamları belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklileri için zam oranı 5.45, SSK ve Bağ-Kurlular yüzde 8.45 oranında zam alacak. Zamların belli olmasının ardından bankalar da resmen sıraya girdi. Promosyon üstüne promosyon sunan bankalar yeni emekli müşterisine 2 bin TL'ye kadar kampanya sağladı. Peki hangi banka emeklilere ne kadar promosyon verecek? İşte detaylar…

05.07.2021 16:50 - Son Güncelleme: 05.07.2021 16:50
Emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu bankalar sıraya girdi! Promosyon üstüne promosyon! Emekliye 2000 TL gelir

Hem devlet hem de özel bankalar yeni emekli müşterileri için sıraya girdi. Yeni emekliler ile birlikte daha önce emekli olanları da kendilerine çekmek isteyen bankalar 500TL'den 2 bin TL'ye varan promosyon miktarları belirledi.

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Emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu bankalar sıraya girdi! Promosyon üstüne promosyon! Emekliye 2000 TL gelir

Emekliler seçecekleri bankadan maaşlarının yanında promosyon da alacak. Fırsatları kaçırmamak için bankaların listesine göz atmanızı tavsiye ederiz.

Emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu bankalar sıraya girdi! Promosyon üstüne promosyon! Emekliye 2000 TL gelir

İŞTE BANKALARIN VERECEĞİ PROMOSYON LİSTESİ
Yeni emekliler maaşları bağlanmasından itibaren, bu promosyondan yararlanabilirken 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar da bu fırsattan yararlanabiliyor.

Emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu bankalar sıraya girdi! Promosyon üstüne promosyon! Emekliye 2000 TL gelir

Maaşa göre verilen promosyon miktarları en düşük 500 olurken, özel bankalar bu miktarları daha da yüksek tutuyor.

Emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu bankalar sıraya girdi! Promosyon üstüne promosyon! Emekliye 2000 TL gelir

Emekliler bankaların sunmuş olduğu bu fırsatlardan yararlanmak için koşulların olup, olmadığını da sorguluyor.