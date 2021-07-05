Emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu bankalar sıraya girdi! Promosyon üstüne promosyon! Emekliye 2000 TL gelir
Milyonlarca memur ve emeklinin dört gözle beklediği maaş zamları belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklileri için zam oranı 5.45, SSK ve Bağ-Kurlular yüzde 8.45 oranında zam alacak. Zamların belli olmasının ardından bankalar da resmen sıraya girdi. Promosyon üstüne promosyon sunan bankalar yeni emekli müşterisine 2 bin TL'ye kadar kampanya sağladı. Peki hangi banka emeklilere ne kadar promosyon verecek? İşte detaylar…
05.07.2021 16:50
- Son Güncelleme: 05.07.2021 16:50