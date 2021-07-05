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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7 Temmuz cazip fırsatlar sunuyor! ŞOK aktüelde bu hafta bayrama özel serinleten fırsatlar!

Heyecanla ve merakla yayınlanması beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7 Temmuz cazip fırsatlar sunuyor. Her hafta belirli tarihler arasında birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde yine yok yok. ŞOK şubelerinde 7 Temmuz Çarşamba gününden itibaren her eve lazım ürünler arasında gıdadan beyaz eşyaya, bayram çikolatalarından nevresime, oyuncaklardan masaya aranılan her şey uygun fiyatlarla satışa sunulacak. ŞOK aktüelde bu hafta bayrama özel serinleten fırsatlardan yararlanmak için haberimizden ürünleri inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

05.07.2021 16:50 - Son Güncelleme: 05.07.2021 17:00
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7 Temmuz cazip fırsatlar sunuyor! ŞOK aktüelde bu hafta bayrama özel serinleten fırsatlar!

Heyecanla ve merakla yayınlanması beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7 Temmuz cazip fırsatlar sunuyor. Her hafta belirli tarihler arasında birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde yine yok yok. ŞOK şubelerinde 7 Temmuz Çarşamba gününden itibaren her eve lazım ürünler arasında gıdadan beyaz eşyaya, bayram çikolatalarından nevresime, oyuncaklardan masaya aranılan her şey uygun fiyatlarla satışa sunulacak. ŞOK aktüelde bu hafta bayrama özel serinleten fırsatlardan yararlanmak için haberimizden ürünleri inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7 Temmuz cazip fırsatlar sunuyor! ŞOK aktüelde bu hafta bayrama özel serinleten fırsatlar!

ŞOK market şubelerini sıklıkla ziyaret eden vatandaşlar bu haftanın kampanyalarını, hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğunu merak ediyor ve yoğun bir şekilde araştırıyordu. ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7 Temmuz yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı ve cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Geniş kapsamlı her kategoriden yüzlerce ürünlerde bayrama özel fısatlar sizleri bekliyor. Cepleri ferahlatacak fiyatlarla ŞOK aktüel 7 Temmuz kataloğunda yer alan ürünleri haberimizden inceleyebilirsiniz.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7 Temmuz cazip fırsatlar sunuyor! ŞOK aktüelde bu hafta bayrama özel serinleten fırsatlar!

Taş Motoru
• 2.840 devir/dk
• Sağ ve sol göz koruması
• Farklı kullanım alanları için iki çeşit bileyici taş

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7 Temmuz cazip fırsatlar sunuyor! ŞOK aktüelde bu hafta bayrama özel serinleten fırsatlar!

Wok Tava
• 30 cm • Isıya dayanımı yüksek ergonomik bakalit meral kulp kulplar
• Isı iletimi yüksek güçlendirilmiş alüminyum gövde
Çizilme ve aşınmaya karşı direnci artırılmış yanmaz yapışmaz
granit efektli iç dış kaplama
• Homojen ısı dağlımı
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 7 Temmuz cazip fırsatlar sunuyor! ŞOK aktüelde bu hafta bayrama özel serinleten fırsatlar!

Summer Creative
Silikon Kapaklı Karaf