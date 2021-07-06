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SSK emeklisine 2624 TL, memur emeklisine 3276 TL: İşte 2021 zamlı emekli maaşları

Esnaf emeklisine en az 2350 TL, SSK emeklisine 2624 TL, memur emeklisine 3276 TL... Merakla beklenen Temmuz zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 8.45 artarken, memur emeklilerine de yüzde 3 zamma ilaveten yüzde 5.45 fark çıktı. TAKVİM, yeni maaşları hesapladı...

06.07.2021 07:00 - Son Güncelleme: 06.07.2021 07:00
SSK emeklisine 2624 TL, memur emeklisine 3276 TL: İşte 2021 zamlı emekli maaşları

Milyonların merakla beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.94 olarak açıklamasıyla emeklilerin Temmuz ayı zam oranı ortaya çıktı.

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SSK emeklisine 2624 TL, memur emeklisine 3276 TL: İşte 2021 zamlı emekli maaşları

Buna göre; bu yılın ilk yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 8.45 olarak gerçekleşti.

SSK emeklisine 2624 TL, memur emeklisine 3276 TL: İşte 2021 zamlı emekli maaşları

Memur emeklilerine de hakem kurulu tarafından belirlenmiş bu yılın ilk yarısına ilişkin yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu.

SSK emeklisine 2624 TL, memur emeklisine 3276 TL: İşte 2021 zamlı emekli maaşları

Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük artış ve yüzde 5.45 enflasyon farkıyla birlikte memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 8.45'e ulaştı.

SSK emeklisine 2624 TL, memur emeklisine 3276 TL: İşte 2021 zamlı emekli maaşları

TAKVİM, ortaya çıkan zam oranına göre emeklilerin yeni maaşlarını hesapladı. Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 167 liradan 2 bin 350 liraya, tarım emeklilerinde bin 722 liradan bin 867 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419 liradan 2 bin 624 liraya, memur emeklilerinde ise 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya çıktı.