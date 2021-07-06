SSK emeklisine 2624 TL, memur emeklisine 3276 TL: İşte 2021 zamlı emekli maaşları
Esnaf emeklisine en az 2350 TL, SSK emeklisine 2624 TL, memur emeklisine 3276 TL... Merakla beklenen Temmuz zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 8.45 artarken, memur emeklilerine de yüzde 3 zamma ilaveten yüzde 5.45 fark çıktı. TAKVİM, yeni maaşları hesapladı...
06.07.2021 07:00
- Son Güncelleme: 06.07.2021 07:00
TAKVİM, ortaya çıkan zam oranına göre emeklilerin yeni maaşlarını hesapladı. Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 167 liradan 2 bin 350 liraya, tarım emeklilerinde bin 722 liradan bin 867 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419 liradan 2 bin 624 liraya, memur emeklilerinde ise 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya çıktı.