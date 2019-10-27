Filinta Mustafa'nın yalısı satılıyor! Türkiye'nin en pahalısı...

İstanbul Boğazı'nda mimarisi ile dikkat çeken yalılardan biri olan ve "Filinta Mustafa" olarak anılan Tophane Müşiri (Mareşal) Zeki Paşa için yaptırılan şato görünümlü yalı, 550 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Türkiye'nin en pahalısı olarak öne çıkan yalı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında yer alırken 23 oda, 5 salon ve 8 banyosu bulunuyor.

27.10.2019 13:33 - Son Güncelleme: 27.10.2019 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





