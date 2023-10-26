Yenilendi; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 12.500 TL maaş verilecek! Emekliye 11.91 puan Refah Payı ile zam hesabı çıktı! Seyyanen zam dahil...

Ocak 2024'te yapılması muhtemel zammın ne kadar olacağına dair son araştırma bulguları, memurlar başta olmak üzere birçok kesimi yakından ilgilendiriyor. Yeni verilere göre, memur maaşlarına Ocak'ta yapılacak olan zam oranı %52.18 olarak öngörülüyor. Bu potansiyel artış, sadece memurların değil, emeklilerden sosyal yardım alanlara ve özel sektörde görev yapanlara kadar geniş bir kesimin gelirini doğrudan etkileyebilir. Bu zamla birlikte, en düşük emekli maaşının ne kadar artacağına dair merak edilen detaylar da bulunmaktadır. Emekli maaşlarının yanı sıra, SSK ve Bağkur gibi kurumlardan emekli aylığı alan vatandaşlarımız için de zamlı tutarlar oldukça kritik bir öneme sahip.