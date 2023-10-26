Yenilendi; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 12.500 TL maaş verilecek! Emekliye 11.91 puan Refah Payı ile zam hesabı çıktı! Seyyanen zam dahil...

Ocak 2024'te yapılması muhtemel zammın ne kadar olacağına dair son araştırma bulguları, memurlar başta olmak üzere birçok kesimi yakından ilgilendiriyor. Yeni verilere göre, memur maaşlarına Ocak'ta yapılacak olan zam oranı %52.18 olarak öngörülüyor. Bu potansiyel artış, sadece memurların değil, emeklilerden sosyal yardım alanlara ve özel sektörde görev yapanlara kadar geniş bir kesimin gelirini doğrudan etkileyebilir. Bu zamla birlikte, en düşük emekli maaşının ne kadar artacağına dair merak edilen detaylar da bulunmaktadır. Emekli maaşlarının yanı sıra, SSK ve Bağkur gibi kurumlardan emekli aylığı alan vatandaşlarımız için de zamlı tutarlar oldukça kritik bir öneme sahip.
Ocak ayı yaklaştıkça milyonlarca insanın geliri artışa geçiyor. Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisinin maaşlarına toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ancak bu artış sadece memurları değil, tüm çalışanları, emeklileri, yaşlıları ve engellileri etkileyecek. Peki, kim ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte tablo tablo ödemeler...
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MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ
Ekim ayının sonunda açıklanan Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, memurların zam oranı konusunda önemli bir ipucu sunuyor. 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68.01 olarak çıkarken, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun yüzde 40.27 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda Ocak ayında yüzde 15 zam ve enflasyon farkı alacak memurların artışı yüzde 52.18'e ulaşacak.
MEMURLARIN MAAŞI ARTIYOR
Temmuz'da yüzde 17.55 artış ve 8,077 lira seyyanen zamla 22,017 liraya çıkan en düşük memur maaşı, Ocak'ta 33,505 liraya yükselecek. Öğretmen maaşı aile yardımı dahil 26,654 lira iken, yüzde 52.18 artışla 40,562 liraya çıkacak. Polis maaşı 29,525 lira iken 44,931 liraya, hemşire maaşı ise 26,440 lira iken 40,236 liraya ulaşacak.