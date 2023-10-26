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45-46-47 yaş + 2000 sonrası sigortalılar için A Takımı belli oldu! EYT'nin ardından erken emeklilik için 5 kritik madde! 3 yıl yaş şartından...

Erken emekliliğin kapıları milyonlarca çalışan için artık aralanıyor. 45, 46, 47 yaşlarında emeklilik, birçok kişi için ulaşılabilir bir hedef haline geliyor. Genel olarak prim günü ve yaş şartları standart gibi görünse de, bazı özel koşullarda bu kriterlerde esneklik sağlanabiliyor. Bu özel koşullardan bir tanesi "yıpranma payı" olarak biliniyor. Peki, hangi meslek grupları bu haktan yararlanabilecek? Erken emeklilik için yıpranma payının getirdiği avantajlar nelerdir? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler...

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 09:57 Güncelleme 26 Ekim 2023, 09:55
45-46-47 yaş + 2000 sonrası sigortalılar için A Takımı belli oldu! EYT’nin ardından erken emeklilik için 5 kritik madde! 3 yıl yaş şartından... 1

Yıpranma hakkı, belirli meslek gruplarında çalışanlara tanınan bir avantajdır ve bu hak sayesinde vatandaşlar normal şartlara göre daha erken emekli olabilirler. İşte yıpranma hakkı hakkında daha fazla bilgi...

45-46-47 yaş + 2000 sonrası sigortalılar için A Takımı belli oldu! EYT’nin ardından erken emeklilik için 5 kritik madde! 3 yıl yaş şartından... 2

Yıpranma Hakkı (Fiili Hizmet Süresi Zammı) Nedir?

🔎Yıpranma hakkı, ağır işlerde çalışan ve büyük iş yükü taşıyan kişiler için erken emekli olma imkanı sunan bir hak olarak bilinir.
🔎Bu hak, fiili hizmet süresi zammı olarak da adlandırılır ve çalışanların emeklilik sürelerine ilave günler ekler.

45-46-47 yaş + 2000 sonrası sigortalılar için A Takımı belli oldu! EYT’nin ardından erken emeklilik için 5 kritik madde! 3 yıl yaş şartından... 3

Fiili Hizmet Süresi (Yıpranma Hakkı) Nasıl Uygulanır?

Her 360 günlük çalışma süresi için ekstra günler verilir, bu ilave hizmet süresi en fazla 5 yıl olabilir.
Verilen bu süre, emeklilik için gereken yaş şartından düşülerek erken emekliliği destekler.

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