45-46-47 yaş + 2000 sonrası sigortalılar için A Takımı belli oldu! EYT'nin ardından erken emeklilik için 5 kritik madde! 3 yıl yaş şartından...

Erken emekliliğin kapıları milyonlarca çalışan için artık aralanıyor. 45, 46, 47 yaşlarında emeklilik, birçok kişi için ulaşılabilir bir hedef haline geliyor. Genel olarak prim günü ve yaş şartları standart gibi görünse de, bazı özel koşullarda bu kriterlerde esneklik sağlanabiliyor. Bu özel koşullardan bir tanesi "yıpranma payı" olarak biliniyor. Peki, hangi meslek grupları bu haktan yararlanabilecek? Erken emeklilik için yıpranma payının getirdiği avantajlar nelerdir? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler...