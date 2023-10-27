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Ocak 2024'te %69 zam hesabı çıktı! Oranlar değişti; Emekliye en düşük 13.405 TL maaş! 11.90 refah payı dahil 7.500,8.000 TL alanlar...

Ocak 2024'e yaklaşırken, milyonlarca memur ve emekli için merakla beklenen maaş artışlarına dair önemli ipuçları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 17,55'lik zam ve 8077 TL seyyanen zamın ardından, memur maaşları Ocak 2024'te yeniden yükselecek. Bu artışın belirlenmesinde iki ana faktör etkili olacak: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme. Merkez Bankası'nın yeni anketi sonucunda 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 52 olarak açıklandı. Yüzde 52'lik enflasyon beklentisi, geniş bir yelpazede maaş artışlarını etkileyecek. Peki, 2024'te en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? İşte hesaplı tablo...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 21:12 Güncelleme 27 Ekim 2023, 21:25
Ocak 2024’te %69 zam hesabı çıktı! Oranlar değişti; Emekliye en düşük 13.405 TL maaş! 11.90 refah payı dahil 7.500,8.000 TL alanlar... 1

Ocak ayındaki memur zammının hesaplanmasında TÜİK'in Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon rakamları büyük öneme sahip olacak. Bu rakamlar, memur maaşlarının artış oranının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Öte yandan emekli maaşları için de oranlar merak ediliyor. Bu kapsamda, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, EYT'li yaklaşık 17 milyon vatandaşın gözü kulağı Ocak ayında. Peki, maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...

Ocak 2024’te %69 zam hesabı çıktı! Oranlar değişti; Emekliye en düşük 13.405 TL maaş! 11.90 refah payı dahil 7.500,8.000 TL alanlar... 2

3 AYLIK ORAN NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu rakamlar, emekli ve memur maaşlarını belirleyen önemli bir gösterge haline geldi. Eylül ayı enflasyon oranlarına göre, aylık bazda enflasyon yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. Bu veriler, ülkemizdeki ekonomik durumu ve maaş artışlarını etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Ocak 2024’te %69 zam hesabı çıktı! Oranlar değişti; Emekliye en düşük 13.405 TL maaş! 11.90 refah payı dahil 7.500,8.000 TL alanlar... 3

3 AYLIK ENFLASYON FARKI VE MAAŞLARA ETKİSİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. Bu verilere göre hesaplandığında, son üç ayda enflasyon oranı yüzde 25,11'e ulaştı. Bu veri, özellikle emekli ve memur maaşları üzerindeki etkisini gösteriyor.

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