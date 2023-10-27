Ocak 2024'te %69 zam hesabı çıktı! Oranlar değişti; Emekliye en düşük 13.405 TL maaş! 11.90 refah payı dahil 7.500,8.000 TL alanlar...

1 Ocak ayındaki memur zammının hesaplanmasında TÜİK'in Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon rakamları büyük öneme sahip olacak. Bu rakamlar, memur maaşlarının artış oranının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Öte yandan emekli maaşları için de oranlar merak ediliyor. Bu kapsamda, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, EYT'li yaklaşık 17 milyon vatandaşın gözü kulağı Ocak ayında. Peki, maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...

2 3 AYLIK ORAN NETLEŞTİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu rakamlar, emekli ve memur maaşlarını belirleyen önemli bir gösterge haline geldi. Eylül ayı enflasyon oranlarına göre, aylık bazda enflasyon yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. Bu veriler, ülkemizdeki ekonomik durumu ve maaş artışlarını etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor.