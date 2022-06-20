Emekli maaşı ve ikramiyelerde %22 artış! Ek göstergesi 3600'e çıkana 1.391 TL zam! İşte 3 alternatif... 5 milyon için kritik 3600 ek gösterge kararı!

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3600 ek göstergedeki son dakika gelişmelerde! Kritik hafta geldi çattı. 3600 ek gösterge kararı bu hafta Meclis'te! Emekli ve memurların hem maaşları hem de ikramiyeleri artacak. 5 milyon 300 bin avukat, öğretmen, polis, memur ve emeklisini kapsıyor. Düzenleme Ekim ayında yeni yasama döneminde Meclis'ten geçirilerek yasalaşacak. Düzenlemeyle kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.