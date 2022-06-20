Emekli maaşı ve ikramiyelerde %22 artış! Ek göstergesi 3600'e çıkana 1.391 TL zam! İşte 3 alternatif... 5 milyon için kritik 3600 ek gösterge kararı!
Son dakika 3600 EK GÖSTERGE haberleri.. 3600 ek gösterge için son viraj! 3600 ek göstergeyle ilgili düzeleme yasalaştığında maaş ve ikramiyelerde de artış yaşanacak. Avukat, öğretmen, polis, memur ve emeklisini kapsayıyor! Emekli aylıkları ve ikramiyelerine dev zam! Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli parası 1.234 TL ile 1.391 TL, ikramiyesi de 44 bin 500 TL ile 50 bin 150 TL arasında yükselecek. Birisi dar, ikisi geniş kapsamlı olmak üzere 3 alternatif değerlendiriliyor. İşte o alternatifler...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3600 ek göstergedeki son dakika gelişmelerde! Kritik hafta geldi çattı. 3600 ek gösterge kararı bu hafta Meclis'te! Emekli ve memurların hem maaşları hem de ikramiyeleri artacak. 5 milyon 300 bin avukat, öğretmen, polis, memur ve emeklisini kapsıyor. Düzenleme Ekim ayında yeni yasama döneminde Meclis'ten geçirilerek yasalaşacak. Düzenlemeyle kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.
3600 ek gösterge tablosu geçtiğimiz günlerde yenilendi! Meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı liste halinde haberimizde! 3600 ek gösterge çalışmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından TBMM'ye giriş için onay verildi. 3600 ek gösterge kararı bu hafta Meclis'e geliyor. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergeyle ikramiyeler ne kadar artacak? İşte hesaplı tablo ve yeni gelişmeler...