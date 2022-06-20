Destek parası dağıtılıyor! Aileler dilekçe ile müracaat edebilir! Ödemeler en geç ayın 20’sine kadar... Her bir çocuk için 2.572 TL!
İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuluyor. 2022 Ocak ayında sosyal yardım ödemelerinin miktarı arttı. Bu kapsamda SED ödemeleri de yükseldi. Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 1.259 TL'den 1.649 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 1.964 TL'den 2.572 TL'ye çıkarıldı" dedi. Peki kimler SED ödemesi alabilir? Kimler koruyucu aile olabilir? İşte tüm ayrıntılar...
Ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları amacıyla ödenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek parası dağıtılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemeyi, aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle aile bireylerinin birbirinden kopmasını önleyerek, çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için hem maddi hem de manevi destek sunuyoruz. SED ödemesinden yararlanan çocuklarımız için birçok etkinlik düzenleyerek, maddi desteğin yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine de ortam sağlıyoruz.'' dedi. İşte SED ödemeleri başvuru şartları...
2022 yılında SED hizmetinden 144 bin çocuk yararlanıyor. SED başvuruları e -devlet üzerinden yapılabiliyor. İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle de gerçekleştirilebiliyor.
Başvuru için gerekli evraklar;
Dilekçe
T.C. Kimlik Numarası beyanı,
Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir.
HAZİRAN SED YARDIMI YATTI MI?
SED ödemeleri haziran ayı itibari ile hesaplara geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılan toplam tutarın 238 milyon TL olduğunu belirtti.
Yanık, bakanlığın haziran ayı SED ödemesi hizmetine ilişkin yayınlamış olduğu yazılı açıklamada, bu ay içerisinde ulaşılan çocuk sayısının 147 bin olduğunu ifade etti.
SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini yani bu yardımın kimlere verildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar
Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar
Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler