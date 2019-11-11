Emekliye 1.100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Bankalar emekliler için kampanyalarla yarışıyor. Promosyonu bin liraya kadar çıkaran bankalar, emekliyi kazandıranlara da ödeme yapıyor. Emeklinin hanesine bin 100 liraya varan para giriyor. Peki, hangi banka emekliye kaç TL promosyon veriyor? Banka promosyonu ile birlikte SSK, SGK, Bağ- Kur emeklilerinin gelirlerinde ne kadar artış olacak? İşte bankaların emeklilere sunduğu promosyon avantajları ve merak edilen tüm detaylar...
11.11.2019 07:55
- Son Güncelleme: 11.11.2019 07:55
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