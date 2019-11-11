GaleriEkonomi

Emekliye 1.100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar emekliler için kampanyalarla yarışıyor. Promosyonu bin liraya kadar çıkaran bankalar, emekliyi kazandıranlara da ödeme yapıyor. Emeklinin hanesine bin 100 liraya varan para giriyor. Peki, hangi banka emekliye kaç TL promosyon veriyor? Banka promosyonu ile birlikte SSK, SGK, Bağ- Kur emeklilerinin gelirlerinde ne kadar artış olacak? İşte bankaların emeklilere sunduğu promosyon avantajları ve merak edilen tüm detaylar...

11.11.2019 07:55 - Son Güncelleme: 11.11.2019 07:55
Emekliye 1.100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar, emekli müşteri yarışını sürdürüyor. Bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emekliler, bin liraya varan promosyona kavuşurken, kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da ödeme yapıyor.

Emekliye 1.100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

Emekliye 1.100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

Emekliye 1.100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

Emekliye 1.100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

ING: 450 liraya varan ödemeye ilaveten emekliler 2 otomatik fatura talimatı vererek 250, ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekli maaşlarına seyyanen zam fırsatı! İşte yeni sistem ve formül
Emekli maaşlarına seyyanen zam fırsatı! İşte yeni sistem ve formül