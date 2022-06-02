Emekli maaşı hesaplamada o detaya dikkat! EYT’lilerin emekli maaşlarında 3 ayrı hesaplama! 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar…
Çalışanlar ne zaman emekli olacakları günle birlikte emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Şu anda emekli olacak bir sigortalının maaşı üç ayrı dönem için hesaplanıp birleştirilerek tespit ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş EYT'liler için de emekli maaşı için bu üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor. Peki emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? Hangi formüller uygulanıyor. Emekli maaşını artırmak mümkün mü? İşte emekli maaşıyla ilgili tüm soruların cevapları...
Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olurum sorusunun cevabını ararken bir yandan da 'ne kadar emekli maaşı alırım' sorusuna cevap arıyor. Sosyal güvenlik mevzuatımızda yapılan her değişiklik sonrasında emekli maaşını hesaplama yöntemleri de değişiyor. Bu durumda şu anda emekli olacaklar için üç ayrı maaş hesaplama yöntemi ortaya çıktı. Şu anda emekli olacak bir sigortalının maaşı üç ayrı dönem için hesaplanıp birleştirilerek tespit ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş EYT'liler için de emekli maaşı için bu üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor.
Ama maaşı belirleyen parametreleri bilirsek, az çok ne alacağımızı tahmin edebiliyoruz. Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor. Dolayısıyla herkese göre ayrı maaşlar çıkıyor. Hatta aynı işyerinde aynı şartlarda çalışmış, ama farklı tarihlerde emekli olmuş kişilerin bile maaşları arasında değişiklikler olabiliyor.
Yukarıda söylediğimiz gibi üç ayrı formül uygulanıyor.
-1999'A KADAR SÜRE: Aylık bağlama oranı (ABO), 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.
-1999-2008 ARASI: Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için ABO yüzde 65'e çekiliyor.
-EKİM 2008 SONRASI: Sosyal güvenliğin bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı (ABO) yüzde 50'ye kadar iniyor