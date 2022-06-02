Emekli maaşı hesaplamada o detaya dikkat! EYT’lilerin emekli maaşlarında 3 ayrı hesaplama! 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar…

Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olurum sorusunun cevabını ararken bir yandan da 'ne kadar emekli maaşı alırım' sorusuna cevap arıyor. Sosyal güvenlik mevzuatımızda yapılan her değişiklik sonrasında emekli maaşını hesaplama yöntemleri de değişiyor. Bu durumda şu anda emekli olacaklar için üç ayrı maaş hesaplama yöntemi ortaya çıktı. Şu anda emekli olacak bir sigortalının maaşı üç ayrı dönem için hesaplanıp birleştirilerek tespit ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş EYT'liler için de emekli maaşı için bu üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor.