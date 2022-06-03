İŞKUR en az 4 bin 250 TL'lik maaş ile evden çalışacak personeller arıyor! Erkek- kadın, öğrenci- ev hanımı fark etmeksizin herkese ek gelir fırsatı!

Türkiye İş Kurumu'ndan Ek Gelir Desteği!

Hem kamu sektörüne hem de özel sektöre ilişkin personel alımı ilanları yayınlayan ve yanı sıra kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu istihdam projeleri ile de ülke içi işsizlik oranının düşürülmesine katkı sağlayan Türkiye İş Kurumu, alım gücü düşen ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlar için yeni bir çağrı yaptı. Ev işi ilanları da yayınlamaya başladığını duyuran kurum, ilgili ilanların detaylarını kamuoyu ile paylaştı.