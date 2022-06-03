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Haberler Ekonomi 50 bin TL'ye 120 metrekare konut satıyorlar! Bu fiyata tek odasını alamazsınız! Artan konut ve işyeri fiyatlarına nispet yapıldı

50 bin TL'ye 120 metrekare konut satıyorlar! Bu fiyata tek odasını alamazsınız! Artan konut ve işyeri fiyatlarına nispet yapıldı

Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, icra yolu ile bünyelerine dahil ettikleri işyeri ve konutları, piyasanın oldukça altında fiyatlardan satışa sunduklarını açıkladı.

takvim.com.tr
03.06.2022 11:26 - Son Güncelleme: 03.06.2022 11:26
Bu fiyata tek odasını alamazsınız! 50 bin TL’ye 120 metrekare konut satıyorlar! Artan konut ve işyeri fiyatlarına nispet yapıldı

Yeni dönemde yukarı yönlü hareketlerini sürdüren ekonomi piyasaları, emlak sektörünü direkt olarak etkiledi. Artan hammadde fiyatları ile birlikte fahiş fiyatlardan satışa sunulan konut ve işyerleri, vatandaşlardan karşılık bulamadı. Bu noktada devreye giren Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, icralık evleri nerede ise yok fiyatına satışa sunduklarını duyurdu.

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Bu fiyata tek odasını alamazsınız! 50 bin TL’ye 120 metrekare konut satıyorlar! Artan konut ve işyeri fiyatlarına nispet yapıldı

Ziraat Katılım Bankası'ndan Satılık Gayrimenkuller 2 Haziran

Ziraat Katılım Bankası, online platform aracılığı ile satışa sunmuş olduğu işyeri ve konutları yayınladı. Banka tarafından satışa sunulan gayrimenkuller arasında en uygun fiyatlı başlangıç bedellerine sahip olan konut ve iş yerleri şu şekilde sıralandı:

Bu fiyata tek odasını alamazsınız! 50 bin TL’ye 120 metrekare konut satıyorlar! Artan konut ve işyeri fiyatlarına nispet yapıldı
  • Ankara- Altındağ 60 metrekare satılık depolu dükkân: 300 bin TL
  • Tekirdağ- Çerkezköy 79 metrekare satılık depolu dükkân: 170 bin TL
Bu fiyata tek odasını alamazsınız! 50 bin TL’ye 120 metrekare konut satıyorlar! Artan konut ve işyeri fiyatlarına nispet yapıldı
  • Eskişehir- Tepebaşı 357 metrekare satılık çatı dubleksi: 590 bin TL
  • Kayseri- Kocasinan 92 metrekare satılık asma katlı dükkân: 600 bin TL
  • Samsun- Atakum 119 metrekare satılık dükkân: 570 bin TL

Bu fiyata tek odasını alamazsınız! 50 bin TL’ye 120 metrekare konut satıyorlar! Artan konut ve işyeri fiyatlarına nispet yapıldı

Vakıfbank'tan Satılık Gayrimenkuller 2 Haziran

Vakıfbank, online platform aracılığı ile satışa sunmuş olduğu işyeri ve konutları yayınladı. Banka tarafından satışa sunulan gayrimenkuller arasında en uygun fiyatlı başlangıç bedellerine sahip olan konut ve iş yerleri şu şekilde sıralandı:

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