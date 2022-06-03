50 bin TL'ye 120 metrekare konut satıyorlar! Bu fiyata tek odasını alamazsınız! Artan konut ve işyeri fiyatlarına nispet yapıldı
Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, icra yolu ile bünyelerine dahil ettikleri işyeri ve konutları, piyasanın oldukça altında fiyatlardan satışa sunduklarını açıkladı.
Yeni dönemde yukarı yönlü hareketlerini sürdüren ekonomi piyasaları, emlak sektörünü direkt olarak etkiledi. Artan hammadde fiyatları ile birlikte fahiş fiyatlardan satışa sunulan konut ve işyerleri, vatandaşlardan karşılık bulamadı. Bu noktada devreye giren Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, icralık evleri nerede ise yok fiyatına satışa sunduklarını duyurdu.
Ziraat Katılım Bankası'ndan Satılık Gayrimenkuller 2 Haziran
Ziraat Katılım Bankası, online platform aracılığı ile satışa sunmuş olduğu işyeri ve konutları yayınladı. Banka tarafından satışa sunulan gayrimenkuller arasında en uygun fiyatlı başlangıç bedellerine sahip olan konut ve iş yerleri şu şekilde sıralandı:
Vakıfbank'tan Satılık Gayrimenkuller 2 Haziran
Vakıfbank, online platform aracılığı ile satışa sunmuş olduğu işyeri ve konutları yayınladı. Banka tarafından satışa sunulan gayrimenkuller arasında en uygun fiyatlı başlangıç bedellerine sahip olan konut ve iş yerleri şu şekilde sıralandı: