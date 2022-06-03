50 bin TL'ye 120 metrekare konut satıyorlar! Bu fiyata tek odasını alamazsınız! Artan konut ve işyeri fiyatlarına nispet yapıldı

Ziraat Katılım Bankası'ndan Satılık Gayrimenkuller 2 Haziran

Ziraat Katılım Bankası, online platform aracılığı ile satışa sunmuş olduğu işyeri ve konutları yayınladı. Banka tarafından satışa sunulan gayrimenkuller arasında en uygun fiyatlı başlangıç bedellerine sahip olan konut ve iş yerleri şu şekilde sıralandı: